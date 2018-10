Gastkommentar Wolf Martin: „Wirtschaft profitiert von Zuwanderern“

Geislingen / Wolf Martin

Der Fachkräftemangel stellt das größte Risiko für die Konjunktur dar. Deshalb benötigt die Wirtschaft ein Zuwanderungsgesetz. Das sagt Wolf Martin, Präsident der IHK-Bezirkskammer Göppingen.

Im Landkreis Göppingen ist der Fachkräftemangel mit Abstand das größte Konjunkturrisiko. Wir brauchen deswegen neben der Förderung unserer eigenen Mitarbeiter ein gutes Zuwanderungsgesetz.

Die Bundesregierung hat wichtige Eckpunkte für ein neues Gesetz formuliert. Die Zuwanderung soll sich zukünftig stärker am Bedarf der Wirtschaft orientieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Zuwanderern mit qualifizierter Ausbildung. Auf diese Menschen zu setzen, ist richtig. Denn im Fachkräftebereich finden viele Unternehmen keinen Nachwuchs.

In Deutschland sollen zukünftig Arbeitsplätze und Zuwanderer mit einer anerkannten Qualifikation zusammenfinden. In diesen Fällen können Hochschulabsolventen und Fachkräfte in „allen“ Berufen in Deutschland arbeiten. Einzige Voraussetzung: Die erworbene Qualifikation muss zu diesem Beruf „befähigen“. Der Teufel steckt im Detail: Wer prüft die Gleichwertigkeit von Berufsabschlüssen und persönlichen Kompetenzen? Und soll es auch für Tätigkeiten gelten, für die es kein Berufsbild gibt?

Die Ziele des Eckpunktepapiers und die enge Einbeziehung der Wirtschaft sind sinnvoll. Gute Zuwanderungsregelungen und gute Jobchancen müssen im Ausland bekannter gemacht werden. Das gilt auch für die duale Berufsausbildung, die gute Perspektiven bietet. Für kleine Mitgliedsbetriebe ist die Anwerbung im Ausland schwierig – eine Unterstützung muss sich am Bedarf der Unternehmen orientieren.

Sprachkenntnisse sind dabei eine wesentliche Voraussetzung für Unternehmen, ausländische Beschäftigte einzustellen. Spracherwerb bereits im Ausland ist daher sinnvoll. Dabei kann unsere Industrie- und Handelskammer gemeinsam mit den zahlreichen Auslandshandelskammern (AHKs) einen wichtigen Beitrag leisten.