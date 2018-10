Gastkommentar Thomas Maria Renz: „Eine geistliche Heimat“

Deggingen / Thomas Maria Renz

Der Abschied der Kapuziner aus Ave Maria bedeutet aber nicht das Ende des Wallfahrtsortes, betont Weihbischof Thomas Maria Renz.

„Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Gott“ (Augustinus). Diese Unruhe kann sich im hektischen Alltag belastend auswirken. Sie kann aber auch Energien freisetzen für die Suche nach dem letzten Urgrund alles Lebenden, den wir Gläubigen Gott nennen.

Menschen suchen Orte auf, an denen sie Gottes Gegenwart in besonderer Weise erfahren: Die einen machen sich auf lange Pilgerwege zu weit entfernten Wallfahrtsorten, die anderen suchen nach kurzen Auszeiten im Alltag. Hier kommen Wallfahrtsorte und Klöster in den Blick.

Jedes Jahr pilgern Tausende Menschen nach Ave Maria, um Hilfe, Trost und Ermutigung zu finden. Während die Kirchen andernorts leerer werden, bilden die Wallfahrtsorte für viele einen festen Anker in den Stürmen unserer Zeit. Wenn sich morgen die beliebten Kapuziner aus Ave Maria verabschieden, dann endet die jahrzehntelange Ära einer segensreichen Seelsorge. Aber damit wird „nur“ das Kloster geschlossen, nicht auch der Wallfahrtsort!

Was für viele eine untrennbare Einheit bildet, ist nicht immer so gewesen. Der erste Wallfahrtsort „Alt Ave“ entstand um das Jahr 1000, die heutige Wallfahrtskirche vor 300 Jahren. 450 Jahre lang, von 1477 bis 1928, wurde Ave Maria von Diözesanpriestern betreut und erst die vergangenen 90 Jahre durch die Kapuziner. Jetzt geht die Verantwortung für Ave Maria wieder an die Diözese zurück.

Bischof Gebhard Fürst weiß um die Bedeutung dieser geistlichen Heimat für viele und sichert seinen Beitrag zu, dass Ave Maria auch eine gute Zukunft haben kann. Dazu ist er allerdings auch künftig auf das Engagement der Menschen vor Ort angewiesen.

Unser herzlicher Dank gilt daher den Kapuzinern, die uns leider verlassen müssen, aber auch den vielen Ehrenamtlichen vor Ort.

Das könnte Sie auch interessieren (Video vom 25. Oktober):