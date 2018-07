Geislingen Gabelsberger Straße wird bald wieder freigegeben

Geislingen / ija

Die Gabelsberger Straße ist in ein paar Tagen wieder befahrbar, wie Helena Wenzel vom Geislinger Tiefbauamt auf Nachfrage mitteilt. Mitte kommender Woche soll der „erstmalige ortsbauplanmäßige Ausbau“ abgeschlossen sein. In den vergangenen drei Monaten wurden Stromleitungen verlegt sowie Beleuchtung und Entwässerung eingerichtet. Gestern wurde noch die Asphaltdeckschicht aufgetragen, erklärt Wenzel. In den nächsten Tagen folgen Restarbeiten, zum Beispiel Verkehrsschilder. Erst während der Bauarbeiten ist laut Wenzel festgestellt worden, dass auch neue Wasserleitungen eingebaut werden müssen. Trotzdem sei man im Zeitplan und damit vor den Sommerferien fertig. ija/Foto: Markus Sontheimer