Wirtschaft G-Inno soll Impulse im Landkreis setzen

Geislingen / Kathrin Bulling

Das Geislinger Innovations- und Start-up-Center (G-Inno) stellt sich beim Tag der offenen Tür mit Kurzvorträgen aus der Gründerszene vor.

Trotz des betriebsamen Hock-Wochenendes war beim Tag der offenen Tür des Geislinger Innovations- und Start-up-Centers am Samstag viel los: Geschäftsführer Daniel Hammer begrüßte in den Räumen im WMF-BKK-Gebäude beim City-Outlet zahlreiche Vertreter aus der lokalen Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur – unter ihnen Landrat Edgar Wolff, der Geislinger Oberbürgermeister Frank Dehmer, Andreas Frey, Rektor der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, und Reiner Lohse, Chef der Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft (WIF) im Landkreis Göppingen.

Neben den klassischen Grußworten (Dehmer hofft auf das G-Inno als „Keimzelle für neue Geschäftsmodelle“; Frey sieht große Chancen, das Zentrum als „Leuchtturm für die Region zu installieren“) gab es vier Kurzvorträge aus der Gründerszene – ein direkter und informativer Einstieg in die Themenfelder, denen sich das G-Inno künftig widmen will.

Für die Zeit nach den Sommerferien kündigte Daniel Hammer erste Veranstaltungen an. Er will aus dem G-Inno einen „Ort der Inspiration“ machen.



Einen ausführlichen Bericht sowie einen Kommentar zum Tag der offenen Tür im G-Inno lesen Sie in der Printausgabe der GEISLINGER ZEITUNG sowie in der eZeitung.