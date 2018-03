Geislingen an der Steige Fußgängerzone: Reisebüro zieht um, NKD bleibt

Geislingen an der Steige / SWP

In der Geislinger Fußgängerzone stehen Veränderungen an: Eine Friseurin gibt auf, das TUI-Reisebüro zieht um, die NKD-Filiale bleibt.

Apotheker Ulrich Berg ist vorerst erleichtert: Die Filiale des Textilhändlers NKD bleibt in der Geislinger Fußgängerzone. Die Firma, die in Bindlach bei Bayreuth sitzt, hatte Anfangs des Jahres mit dem Apotheker für das Gebäude Hauptstraße 41 einen neuen Mietvertrag abgeschlossen, der nur bis Ende Juni galt, aber nun unbefristet weiterläuft. NKD hat sich ein halbjähriges Kündigungsrecht ausbedungen. Ob NKD den Standort dauerhaft halten wird, weiß Berg nicht. Bei NKD war am Freitag niemand für eine Auskunft erreichbar. Berg nimmt jedoch an, dass sein Mieter bleibt. Vorbeugend hat er dennoch das Ladengeschäft, in dem sich früher die Obere Apotheke befand, über einen Immobilienmakler zur Miete ausgeschrieben. Berg selbst ist Mieter der Stadt, seine Apotheke ist im Alten Rathaus. Im Alten Zoll, den die Stadt nächsten Jahr sanieren will, gibt es ebenfalls Bewegung: Die Stadt hat dem TUI-Reisebüro gekündigt. Damit endet in der Hauptstraße 24 eine 40-jährige Reisebüro-Ära - zuvor war dort die Firma Frank & Stöckle Busreisen ansässig. Die Firma TUI sucht deshalb ein neues Ladengeschäft. "Wir wollen in Geislingen bleiben", betont Andreas Schaller von der Vaihinger TUI-Zentrale. Er habe mehrere Objekte im Blick, in wenigen Wochen werde entschieden.

Schräg gegenüber wird ein Geschäft frei: Friseurin Susanne Horzinek, die erst im Herbst aus Göppingen kam und in der Hauptstraße 33 einen Salon übernahm, gibt zum Ende des Monats auf. Sie habe auf die Fußgängerzone gesetzt, dort aber nicht Fuß fassen können.