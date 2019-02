Engagement Für Geislinger Neubürger übersetzen

Geislingen / SWP

Das Team des Geis­linger Mehrgenerationenhauses sucht weitere Freiwillige für den Geislinger Dolmetscherpool. Seit drei Jahren übersetzen Sprachbegleiter in Gesprächssituationen auf Ämtern, in Schulen, Kindergärten und Beratungsstellen Menschen, die in der Stadt leben und (noch) nicht über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird mit zehn Euro Aufwandspauschale pro Einsatz vergütet.

Voraussetzungen: Volljährigkeit, fließende Kenntnisse einer oder mehrerer Fremdsprachen, Teilnahme an einer Grundschulung. Dringend gesucht werden Dolmetscher für: Albanisch, Arabisch, Bengalisch, Bulgarisch, Dari, Farsi, Französisch, Georgisch, Griechisch, Hindi, Italienisch, Kurdisch, Mazedonisch, Somali, Türkisch, Tigrinya, Persisch und Urdu.

Info Nächste Schulung: Samstag, den 6. April, 14 bis 18 Uhr, im Mehrgenerationenhaus, Schillerstr. 4. Anmeldung unter Telefon (07331) 44 03 62 oder per E-Mail: karin.schnapka@geislingen.de