Konzert Für die Band Pendulum of Fortune soll alles in der Rätsche beginnen

Für die Band Pendulum of Fortune soll alles in der Rätsche beginnen

Geislingen / Bettina Verheyen

Die Rock-Band Pendulum of Fortune des Schlagzeugers Bodo Schopf kommt erstmals überhaupt in Geislingen zusammen. Am Freitag stellt sie sich in der Rätsche vor.

Die Classic-Roci-Band Pendulum of Fortune hat zwar bereits eine CD veröffentlicht und dafür in einschlägigen Kreisen viel Lob eingeheimst, doch sie hat noch nie live gespielt. Das holt sie am Freitag in der Geislinger Rätsche nach – und stellt dann auch gleich ihre zweite brandneue CD vor.

Bodo Schopf will unbedingt in die Rätsche

Für den Initator Bodo Schopf stand von vornherein fest, dass die Band ihren ersten Auftritt bei der Rätsche haben sollte. „Die sind dort ein tolles Team“, lobt er. Bei dem gebürtigen Schwaben, der mittlerweile auf Sardinien lebt, sind bis jetzt alle Fäden zusammengelaufen.

Pendulum of Fortune als Projekt gestartet

Der Profi-Schlagzeuger startete Pendulum of Fortune als ein Projekt, nachdem er den Sänger David Readman kennengelernt hatte und dieser unbedingt einmal von ihm komponierte Stücke einsingen wollte. Als die beiden sich das Ergebnis anhörten, wussten sie, dass sie eine Band daraus machen mussten und suchten nach Mitmusikern. So kamen Franky R. und Vladimir Shevyakov an Bord.

Für die Tournee Matze Ehrhardt an Bord geholt

In Schopfs Studio auf Sardinien entstand die erste CD, ohne dass jemals alle Musiker zusammenkamen. Während der Arbeit an der zweiten CD wurde den Musikern klar, dass sie auf die Bühne wollten. Dazu brauchten sie eine zweite Gitarre und so kam Matze Ehrhard als neues Bandmitglied dazu.

Mehr darüber lesen Sie in der morgigen Ausgabe (Mittwoch, 6. März) der GEISLINGER ZEITUNG