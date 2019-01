Festival Fünf Bands heizen ein

Geislingen / swp

Die Musikerinitiative MieV präsentiert in Kooperation mit Penguin Concerts am 2. Februar das Snowpen Air: Zwei Bühnen – eine draußen im Biergarten der MieV, eine drinnen in den neu gestalteten Veranstaltungsräumen – und fünf Livebands erwarten die Livemusikfans aus der Region. Ein erstes Snowpen Air fand schon 2011 statt und war damals gleich bei der Premiere ausverkauft.

Mit Glühwein, heißen Getränken, wärmenden Speisen und drei feinen Rock-Acts unter freiem Himmel möchten die Veranstalter die Besucher von 19 bis 22.30 Uhr im Biergarten der MieV in der Geislinger Hauptstr. 134 verwöhnen.

Das Snowpen Air wird von einer lokalen Newcomerband eröffnet, die schon auf dem Tag der Jugend ein beachtliches Live-Debüt gegeben hat: Lilly Mars aus Geislingen. Frontfrau Annika (Gesang), Amadeus (Gitarre), Tim (Bass) und Arne (Drums) bilden eine dynamische Einheit. Ihr Repertoire reicht von fetzigen Pop-Songs mit schnellen Gitarrenriffs bis hin zu ruhigen Rock-Songs mit starkem Gesang.

Zweite Band auf der Outdoor-Bühne sind Raiders of the lost Missile aus München. Dahinter stecken vier erfahrene Vollblutmusiker, die großen Wert auf handgemachte Musik legen. Dabei nutzt die Band im Zeitalter der digitalen Demenz die Einflüsse von Rock, Rap oder Metal-Funk, um zeitlose und einzigartige Songs zu entwickeln.

Als dritter und letzter Act auf der Außenbühne treten die Jungs von Underpaid aus Göppingen auf. Underpaid machen ordentlich Wind und stehen seit nunmehr 15 Jahren und drei erfolgreichen Alben für einen einzigartigen Mix aus harten Gitarrenriffs und eingängigen Melodien. In der Ankündigung heißt es: Mit ihrem neuen Album „Forever and a day“ meldeten sich Underpaid im November gewohnt stark zurück und legen sogar noch eine Schippe drauf. Ausgereifter denn je kreiert die erfolgreiche Alternative-Rock-Kombo einen energiegeladenen und mitreißenden Sound, der einmal mehr beeindruckend unter Beweis stellt, für was diese Band steht und was in ihr steckt.

Nach dem Ende des Open-Air-Teils auf der Outdoor-Bühne im Biergarten beginnt der zweite Teil des Snowpen Air im Veranstaltungsraum der MieV mit einem Liveauftritt von Dezemberkind. Getragen werden die deutschsprachigen Texte der vier Musiker aus Stuttgart von einem Sound, welcher irgendwo zwischen Punk und Alternative Rock zu verorten ist, der sich jedoch nicht davor scheut, auch Genre-Grenzen zu überschreiten und ebenso Pop als auch Hardcore-Elemente zulässt.

Anschließend können sich die Besucher des Snowpen Air auf den Hauptact freuen: Die Berliner California-Punk-Rock-Helden von Ransom haben sich jüngst reformiert und werden nach ihrem letzten fulminanten Auftritt in Geislingen im Jahre 2011 endlich wieder die Bühne zum Brennen bringen.

Info Karten im Vorverkauf gibt es in Geislingen bei der Buchhandlung Ziegler, in der MieV, im Le Clochard und im Gloria Kino sowie in Göppingen bei Glasshouse.