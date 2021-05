„Ich halte nichts von der geplanten Umwandlung des Geislinger Krankenhauses in eine Praxis-Klinik“, macht Hohenstadts Bürgermeister Günter Riebort unmissverständlich klar. So wie ihm geht es vielen Bürgern der Albgemeinde. Einerseits kritisiert der Bürgermeister den Zeitpunkt – mitten in ...