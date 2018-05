Gastronomie Frauenpower bei den Jugendmeisterschaften

Bad Überkingen / Marie-Christin Zepf

Bei den 38. Jugendmeisterschaften im baden-württembergischen Gastgewerbe konnten Nachwuchskräfte zeigen, was sie können.

In der Küche dampft und zischt es, der Geruch nach frisch zubereitetem Essen zieht durch die Gänge und die Servicekräfte polieren die letzten Gläser. Bei den 38. Jugendmeisterschaften des baden-württembergischen Hotel- und Gaststättengewerbes in der Landesberufsschule in Bad Überkingen traten über 100 Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg an.

Die Teilnehmer kamen aus den Bereichen Koch, Restaurantfachmann, Hotelfachmann, Fachmann für Systemgastronomie und Fachkraft im Gastgewerbe. An insgesamt zwei Tagen wurden die Jugendlichen im dritten Lehrjahr in unterschiedlichen Themenbereichen geprüft, dabei glichen die Bedingungen denen der Abschlussprüfung. Die Jugendlichen wurden auf Vorschlag ihrer Ausbildungsbetriebe, der Berufsschulen oder auf Vorschlag einer gastgewerblichen Berufsorganisation für die Meisterschaften nominiert.

So mussten sich alle am ersten Tag der Meisterschaften einer theoretischen Prüfung stellen. So mussten die Köche beispielsweise eine Menü-Kalkulation erstellen und die Restaurantfachleute wurden nach den rechtlichen Grundlagen für die Erstellung von Speise- und Getränkekarten befragt. Außerdem mussten am ersten Wettbewerbstag verschiedene berufstypische Produkte und Gegenstände erkannt und richtig bezeichnet werden. Die jeweils acht Bestplatzierten qualifizierten sich somit für die Endrunde am folgenden Tag.

Am zweiten Wettbewerbstag mussten die Köche aus einem bis dahin geheim gehaltenen Warenkorb ein viergängiges Menü für jeweils acht Personen zubereiten. Die teilnehmenden Restaurantfachleute übernahmen dann den Service und die Bedienung der Gäste. „Es sind sehr gute Leute dabei und alle arbeiten fleißig und ordentlich“, lobte Uwe Waldenmaier, Lehrer an der Landesberufsschule in Bad Überkingen, die teilnehmenden Köche. Im Vorfeld deckten die Servicekräfte die Tische ein, polierten das Besteck und kontrollierten die Gläser auf mögliche Wasserflecken. Dabei bekamen die Tische teilweise auch selbst gesteckte Blumendekorationen und ordentlich gefaltete Servietten. Sowohl in der Küche als auch im Service wurde geschwitzt und geschuftet, doch keiner ließ sich seine Nervosität anmerken. „Das Niveau unserer Jugendmeisterschaften ist beeindruckend und bestätigt die hohe Qualität der Ausbildung in den Hotel- und Gastronomiebereichen unseres Bundeslandes“, erklärte auch Waldemar Fretz, stellvertretender Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Baden-Württemberg. In allen Kategorien siegten Frauen und sorgten somit dafür, dass die Siegertreppchen in weiblicher Hand blieben.