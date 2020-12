In der jüngsten Sitzung des Geislinger Gemeinderats sprach Stadtrat Erkan Erdem (Perspektive Geislingen) noch einmal das Thema Weihnachtsmarkt an. Die Stadtverwaltung hatte den Markt bereits im Oktober nach langem Zögern wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Erdem regte an, dass die Stadt doch eine...