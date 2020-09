Wer schon immer mal in einem Mannschaftstransportwagen (MTW) der Feuerwehr fahren will, hat nun die Gelegenheit dazu: Die Gemeinde Kuchen verkauft den in die Jahre gekommenen MTW, weil sie ein neues Fahrzeug gekauft hat.

Kuchen verkauft Feuerwehrauto mit acht Sitzplätzen