Ein 18-Jähriger muss 120 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Er hatte ein Feuer an einer Tankstelle ausgelöst. Der Tankwart verhinderte ein Drama.

Die Shell-Tankstelle in der Grube-Karl-Straße hätte am 3. Oktober vergangenen Jahres in Flammen stehen können. Menschenleben waren bedroht. Das versuchte Richterin Gabriela Stuhler dem Angeklagten Julian S. (Namen von der Redaktion geändert) bei der Hauptverhandlung im Amtsgericht Geislingen klarzumachen. Sie vermutete, dass der 18-Jährige die Gefahr in ihrer Gänze nicht begriffen hatte. Julian S. hatte ein Feuerzeug unter eine Zapfsäule gehalten, während das Benzin bereits in den Tank des Autos geflossen war. Für ihn sei es nach eigener Aussage „nur ein Witz“ gewesen.

„Das ist unverantwortlich und hochgefährlich“

„So etwas ist kein Witz“, betonte Stuhler. „Das ist unverantwortlich und hochgefährlich.“ Eine Stichflamme war in die Höhe geschossen und eine Benzinlache unter dem Auto hatte zu brennen angefangen. „Ich wollte nichts abfackeln“, sagte Julian S. vor Gericht. Hätte ein 42-jähriger Tankwart nicht gedankenschnell gehandelt, als er mit dem Feuerlöscher zur dritten Zapfsäule rannte, wäre aus dem „Zaubertrick“, so hatte Julian S. seine Aktion laut eines Zeugen genannt, wohl großes Unglück entstanden.

Die Richterin verurteilte den 18-Jährigen zu 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Zusätzlich muss er einen Tag bei einer Feuerwehr hospitieren und einen vierseitigen Aufsatz über das Thema Feuer schreiben. Für Julian S. galt noch das Jugendstrafrecht (siehe Infobox).

Er hatte in der Nacht auf den 3. Oktober zufällig Markus L. getroffen, den er flüchtig kannte. Julian S. überredete den 20-Jährigen, eine Spritztour in dessen Auto zu machen. Sie riefen noch einen Freund des Angeklagten an: Özcan A. Das Trio fuhr im Auto von Markus L. in der Gegend herum. Irgendwann ging das Benzin zur Neige, also hielten sie an der Shell-Tankstelle in der Grube-Karl-Straße. Sogleich fragte der Angeklagte, ob er tanken dürfe. Er mache gerade seinen Führerschein und wolle das mal ausprobieren. Markus L. hatte nichts dagegen – „völlig arglos“, wie Richterin Stuhler betonte. Die beiden stiegen aus, Özcan A. blieb ahnungslos im Auto sitzen. Der Angeklagte sagte, er sei spontan auf die Idee gekommen, das Feuerzeug anzuzünden. Von dieser Erinnerung gepeinigt, sagte Markus L. im Amtsgericht: „Ich dachte, jetzt fliegt alles in die Luft. Wir hätten alle tot sein können.“

Angestellter drückte Notschalter

Dank der Rettungstat des Tankwarts entstand lediglich ein Sachschaden von etwa 300 Euro am Auto. Der 42-Jährige hatte einen Notausschalter gedrückt, damit kein Benzin mehr durch die Zapfsäulen floss. Danach löschte er den Brand am Tankdeckel und unter dem Auto. „Ich hatte keine Zeit, Angst zu haben“, sagte er während der Hauptverhandlung. Später habe er erst realisiert, was alles hätte passieren können. Als er den Notruf wählte, waren die Flammen erloschen. Den Sachschaden am Auto bezahlte die Mutter des Angeklagten.

Julian S. hatte sich bei Markus L. später entschuldigt, aber die Entschuldigung hatte Markus L. nicht angenommen. Er habe nicht geglaubt, dass es dem 18-Jährigen leid tue. Der Rechtsanwalt erkannte die Brandgefahr, aber keine versuchte Brandstiftung seines Mandanten: „Er wollte es ja nicht. Er dachte, es wird schon gut gehen.“ Der Staatsanwalt sagte, der 18-Jährige habe den Brand des Autos billigend in Kauf genommen. Richterin Stuhler verurteilte den Angeklagten letztlich wegen versuchter Brandstiftung zu den 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit – doppelt so viele wie der Rechtsanwalt vorgeschlagen hatte und nochmal 40 Stunden mehr als von der Staatsanwaltschaft gefordert.

Täter ist kein unbeschriebenes Blatt

Das härtere Urteil hatte Gründe: „Sie sind kein unbeschriebenes Blatt“, sagte Gabriela Stuhler zu Julian S. Der 18-Jährige ist polizeibekannt wegen mehrerer Sachbeschädigungen und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Wenn er „sein Lieblingsgetränk“ Cola-Rum trinke, könne es für andere gefährlich werden, sagte Richterin Stuhler, die nicht ihr erstes Urteil über Julian S. sprach. Sie hielt dem jungen Mann letztlich zugute, dass er sich noch im Reifeprozess befinde, aber die Grenze sei erreicht, er brauche einen „deutlichen Denkzettel“.

Das könnte dich auch interessieren:

Messerstecherei in Öhringen 21-Jähriger in Fußgängerzone niedergestochen – Hubschrauber sucht Täter Am Donnerstagmittag ist ein Mann verletzt worden. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem Täter.