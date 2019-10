Fast 500 Gäste verfolgten am Mittwochabend in der Nellinger Sporthalle die Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl am 20. Oktober. Sie bekamen einen fairen Wettstreit der Kandidaten geboten. Es waren allerdings nur zwei der fünf Bewerber gekommen, die Nachfolger von Amtsinhaber Franko Ko...