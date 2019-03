Dank der Spenden der GZ-Leser konnte sich die Fahrrad-Werkstatt der SAB drei neue Montage-Ständer und eine Hebebühne anschaffen.

Drei Mitarbeiter aus Syrien und Gambia arbeiten gemeinsam mit ihrem deutschen Kollegen an einem Fahrrad, das an einem Montage-Ständer in der Fahrrad-Recycling-Werkstatt im Talgraben hängt. Die Arbeitssprache ist deutsch, der Umgang miteinander herzlich, die Arbeitsatmosphäre konzentriert. Insgesamt 36 Langzeitarbeitslose bereiten sich zurzeit in der Werkstatt auf den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt vor.

Noch im vergangenen Jahr waren die Arbeitsbedingungen in der Werkstatt schwieriger, erzählt Karin Woyta, Geschäftsführerin der Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung gGmbH (SAB), die die Werkstatt betreibt: Es gab nicht genügend Montage-Ständer, an denen die Mitarbeiter in kleinen Gruppen arbeiten konnten.

Neue Arbeitsmaterialien dank Spenden

Auch dank der GZ-Leser hat sich das geändert: Mit Unterstützung der GZ-Aktion wurden drei neue Montage-Ständer sowie eine Hebebühne für die behindertengerechten Pedelecs der Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf (ESA), deren Fuhrpark im Talgraben gewartet wird, angeschafft. Eine neue Werkbank soll noch folgen, berichtet Ismail Mutlu, der die Werkstatt seit Anfang des Jahres leitet. Ohne Spenden wären solche Investitionen überhaupt nicht möglich, sagt Woyta. Zwar wird das Projekt zum Beispiel vom Europäischen Sozialfonds der EU gefördert – doch die Ausstattung muss die SAB selbst finanzieren.

Den Kampf um finanzielle Mittel muss Karin Woyta jedes Jahr aufs Neue ausfechten. Ein Grund dafür ist ihrer Meinung nach, dass Langzeitarbeitslose keine Lobby haben, die sich auf politischer Ebene für sie einsetzt. „Es gibt viele Vorurteile“, betont sie. Dazu kommt, dass die Rahmenbedingungen für die Förderung Langzeitarbeitsloser immer wieder geändert werden – und meist nicht zum Besseren.

Neues Gesetz, neue Möglichkeiten

Woyta nennt ein aktuelles Beispiel: das in diesem Jahr eingeführte Teilhabechancen-Gesetz der Bundesregierung, das Langzeitarbeitslosen eigentlich neue Perspektiven eröffnen soll. Und tatsächlich habe das Gesetz durchaus positive Auswirkungen: Die Mitarbeiter der Fahrradwerkstatt und anderer SAB-Projekte haben nun die Möglichkeit, länger als früher in der Maßnahme zu bleiben – bis zu fünf Jahre. „Darüber habe ich mich bodenlos gefreut“, sagt Karin Woyta. Denn Menschen, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten keinen geregelten Arbeitsplatz haben, brauchen Zeit, um wieder in die Arbeitswelt zu finden. Hinter der Erwerbslosigkeit stehen oft persönliche Probleme wie Schulden, Sucht oder auch psychische Erkrankungen, die angegangen werden müssen.

Deshalb ist die handwerkliche Arbeit in der Fahrrad-Werkstatt eng mit der individuellen Betreuung durch Sozialpädagogen, die über die Arbeitsagentur finanziert werden, verzahnt. Gerade in diesem wichtigen Bereich befürchtet Woyta durch das neue Gesetz jedoch Verschlechterungen: Die sozialpädagogische Betreuung muss in Zukunft deutschlandweit ausgeschrieben werden und die Berater müssen nicht einmal mehr speziell zertifiziert sein. „Wenn wie üblich der Billigste den Zuschlag bekommt, nimmt die Qualität ab“, meint Woyta. „In ein paar Jahren wird man dann sehen: So funktioniert das nicht.“ Entsprechend verbittert fällt ihr Urteil über das neue Gesetz aus: „Mit der einen Hand gibt man, mit der anderen nimmt man es wieder weg.“

Saisoneröffnung am 6. April mit Feier

Trotz aller Zukunftssorgen, hat sich in der Fahrradwerkstatt selbst in den vergangenen Monaten viel zum Positiven verändert. Die SAB hat eine weitere Werkhalle im Gebäude gepachtet. Dort stehen nun akkurat aufgereiht die gespendeten Fahrräder, die auf die Reparatur warten, alle Felgen hängen nach Größe sortiert an Balken. Das Resultat: in der Werkstatt selbst ist mehr Platz zum Arbeiten, die fertigen Fahrräder können in der „Ausstellungshalle“ im Eingangsbereich angemessen präsentiert werden. 250 generalüberholte gebrauchte Fahrräder warten zurzeit auf einen neuen Besitzer, sagt Ismail Mutlu.

Bei der Feier zur Saisoneröffnung der Fahrrad-Werkstatt, die am Samstag, 6. April, von 10 bis 17 Uhr stattfindet, gibt es deshalb auch einen großen Fahrradbasar.

