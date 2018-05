Finanzen Eybachs Wunschzettel für 2019

Eybach / SWP

Der Eybacher Ortschaftsrat hat die Haushaltsmittel für das kommende Jahr beantragt.

Der Eybacher Ortschaftsrat hat seinen „Wunschzettel“ für den Geislinger Haushaltsplan 2019 beschlossen. Dabei handelt es sich durchwegs um Mittel für Maßnahmen, die bereits für 2017 und 2018 beantragt, aber nicht bewilligt wurden. Darunter die Sanierung von drei Gemeindestraßen: dem Gehweg vor dem Rathaus, der Steigstraße zwischen Gebäude Nummer 5 und der Kreuzung Mühlstraße sowie der alten Landstraße zwischen Oßmannsweiler und der Pfingsthalde. Da die alte Landstraße zum Albtäler-Radweg gehört, soll auch geprüft werden, ob es einen Zuschuss vom Land geben könnte.

Friedhofsmauer sanieren

Außerdem hat der Ortschaftsrat erneut die Sanierung der Friedhofsmauer sowie der Lagerfläche für den Friedhofsmüll beantragt. Außerdem soll im Rathaus eine Gasheizung eingebaut werden und die Holzfenster sollen einen neuen Anstrich erhalten.

In den kommenden Jahren soll sich darüber hinaus das Gesicht der Ortsdurchfahrt verändern. Der Ortschaftsrat will prüfen lassen, ob es möglich ist, die Fahrbahnen rückzubauen beziehungsweise Fahrrad- oder Schutzstreifen anzulegen. Die Mittel für die erforderliche Planung sollen allerdings erst 2021 in den Haushaltsplan eingestellt werden. Denn Straßenbaulastträger ist im Fall der Eybacher Ortsdurchfahrt das Land. Das Regierungspräsidium habe auf seine Anfrage mitgeteilt, dass das Land den Abschnitt erst nach 2021 sanieren wird, erläuterte Ortsvorsteher Dieter Gugenhan.