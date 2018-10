Bildbeschreibung Es geht nicht nur um Ästhetik

Stefan Renner

Auf einem kleineren Querformat zeigt sich in flottem Strich und gekonnt lockerem Stil eine Figur als Schulterstück, die sich am rechten Bildrand befindet und die mit halb geschlossenen Augen von rechts nach links in die Leere des Blattgrundes blickt. Man spricht bei solchen Szenarien von einem Bedeutungsraum und damit von einer in den Blick gefassten Leere, die sich eben durch diesen inhaltlich spannungsvoll auflädt. Bei der Arbeit handelt es sich um eine Druckgrafik, genauer um eine Radierung des Ellwanger Künstlers ­Ulrich ­Brauchle. Der Mann auf dem Blatt ist kein Geringerer als Bob Dylan, dem Brauchle einen Bilderzyklus gewidmet hat.

Die Art der Darstellung vollzieht sich zwischen konzentrierter, konkretisierender grafischer Verdichtung und locker auslaufender skizzenhafter Handschrift. Damit stehen Bildteile und -elemente, die gerade noch etwas erahnen lassen, solchen gegenüber, die ganz konkret benennbar sind. Da wäre zum einen die Lockenpracht des jungen ungestümen Dylan, die nur angedeutet ist und die wir gedanklich und fast automatisch zu Ende denken und „fertig sehen“ - faktisch öffnet sie sich zum oberen Bildrand hin; und da wäre die auffällige grafische Verdichtung im Bereich von Stirn, Mund, Harp, Hand und Zigarette. Der Harp-Bügel wird dabei zum grafischen Zeichen, die Kippe verschwimmt nebulös im Nichts.

Dylan ist einer der einfallsreichsten Texter, Sänger und als solcher eben auch Text- und Melodienschöpfer. Beides gelingt nur dann, wenn man eben mit beidem frei, offen, poetisch, spielerisch und zugleich konzentriert umzugehen vermag. Beides ist in der Arbeit formal angelegt und beides lässt sich aus der Art ihrer Darstellung ziehen.

Somit kommt der reizvollen grafischen Umsetzung eine inhaltliche Bedeutung zu; es geht nicht nur um Ästhetik, sondern eben auch darum, was diese den Bildern zusätzlich inhaltlich angedeihen lässt. Das Bild gehört in die Reihe mit Bildern zu der Dokumentation „Don‘t look back!“ von D. A. Pennebaker, die als Mappe vorliegt. Der Film zeigt Dylan auf seiner Englandtour im Jahre 1965 und letztlich am Scheideweg zwischen seiner frühen Folk-Phase und der sich langsam abzeichnenden Elektro-Phase, die ihm kurze Zeit später Buh-Rufe und Judas-Beschimpfungen eintragen sollte. „Don‘t look back!“ ist insofern auch als Film-Titel klug gewählt und ein wichtiges Statement.

Das Querformat greift das Filmformat auf und es spielt über die Blickrichtung, die hier auszumachen ist, mit dem Titel des Filmes, denn diese läuft unserer Leserichtung zuwider. Dylan sieht so betrachtet tatsächlich zurück – ein letztes Mal?

Berücksichtigt man die zugrunde liegende Technik, dann sieht es anders aus, denn bei den meisten Drucktechniken stehen Druckbild und Druckstock seitenverkehrt zueinander. Das heißt, auf dem bearbeiteten Druckstock und im Film dürfte Dylan dann in die andere Richtung sehen und damit in Richtung offener und verheißungsvoller Zukunft – doch dann wäre er vermutlich Linkshänder…, ein cleveres Spiel mit Blickrichtungen und ihren Konnotationen nimmt seinen Lauf und klickt den Betrachter an, der ohnehin schon über die Verwendung eines bekannten Dylan-Bildes aktiviert ist, das Brauchle aus einem persönlich zusammengestellten Bilder-Vorrat für seine Arbeit verwendet hat.

Es gab schon immer Künstler, die sich mit bekannten Bildern auseinandergesetzt haben. Das ist ebenso spannend wie reizvoll und lässt den Betrachter auf Zitate oder aber wie hier auf recognizable Images treffen, die er zu kennen glaubt, zu Ende denken kann und muss. Es geht also auch darum, die eigenen Dylan-Bilder, die sich aus bekannt gewordenen Filmen und Fotografien speisen, anzuklicken und Vorliegendes mit ihnen in Einklang zu bringen – in diesem Sinne geht es zumindest für den Betrachter dann doch um einen Blick zurück – oder aber ins Innere.

Info Die Ausstellung „Bob Dylan – eine Hommage“ mit Radierungen von Ulrich Brauchle ist noch bis zum 11. November in der Galerie im Alten Bau in Geislingen zu sehen. Öffnungszeiten: Die bis So 14 – 17 Uhr.