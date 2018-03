Geislingen an der Steige Erzieherinnen: Neues Ausbildungssystem erleichtert Einstieg

Geislingen an der Steige

Geislingen an der Steige / CLAUDIA BURST

Es gibt sie in Baden-Württemberg seit drei Jahren: die praxisintegrierte Ausbildung bei den Erzieherinnen, kurz Pia. Die Türkheimerin Jenny Staudenmaier überzeugte ihre Ausbilder von dem System.

"Ich habe mich richtig entschieden", erklärt Jenny Staudenmaier aus Türkheim im Brustton der Überzeugung. Die 18-Jährige macht seit September eine Ausbildung zur Erzieherin im Kinderhaus der kleinen Siedlungsstrolche in Altenstadt. Und zwar in einem vor drei Jahren in Baden-Württemberg neu eingeführten System, das sich Pia nennt. Die Abkürzung steht für praxisintegrierte Ausbildung.

Im Gegensatz zur bisherigen zweijährigen Vollzeit-Fachschule mit anschließendem Anerkennungsjahr werden bei Pia alle fachtheoretischen Inhalte mit den beiden Praktika und dem Anerkennungsjahr verschmolzen, sodass am Ende dieselbe Zeit in Theorie und Praxis gesteckt wird. Pia-Schüler verbringen drei Jahre lang zwei Tage pro Woche im Kindergarten, drei Tage in der Schule.

Der größte Unterschied besteht darin, dass es bei Pia - im Gegensatz zum klassischen Ausbildungsweg - eine Ausbildungsvergütung über alle drei Jahre hinweg gibt. "Ohne Pia hätte ich mich vielleicht für einen anderen Beruf entschieden, weil ich mir sonst mein Auto nicht hätte leisten können", gibt Jenny Staudenmaier offen zu. Dabei hatte sie während eines Praktikums in ihrer Schulzeit in der Daniel-Straub-Realschule sofort festgestellt, "dass die Arbeit mit Kindern für mich das absolut Richtige ist".

Die Türkheimerin geht "richtig gern" in ihren Ausbildungskindergarten. Nicht nur, weil sie Geld verdient. Sondern weil sie viel intensiver mit den Kindern und den Kollegen verbunden ist. "Es ist so schön zu merken, wie die Kinder sich freuen, wenn man kommt. Und ich kriege viel mehr mit vom Tagesablauf und von all dem, was im Hintergrund läuft", sagt sie.

Dieser Aspekt ist es auch, der ihre Pia-Anleiterin Maria Oswald von dem neuen System überzeugte: Jenny bekomme drei Jahre lang das Gesamtgeschehen mit. Sie sei ganz automatisch stark in alle Aufgaben mit eingebunden und erlebe die Entwicklung der Kinder mit, erklärt die Erzieherin.

Sie weiß, dass Pia-Schüler den Kindergartenträger - in diesem Fall die Geislinger Stadtverwaltung - wegen der Ausbildungsvergütung um einiges teurer zu stehen kommen als herkömmliche Auszubildende. Aber Pia hilft - wie es aussieht erfolgreich - gegen den Erzieherinnen-Notstand. Auf Pia-Ausbildungsstellen bewürben sich mehr künftige Erzieher, weiß Maria Oswald. Außerdem sei das Ausbildungssystem auch interessant für Quereinsteiger, die aufgrund ihres Alters auf das Geld angewiesen seien.

Der Arbeitgeber profitiert davon, dass in den Ferien weniger Aushilfskräfte notwendig sind, weil die Pia-Azubi während der Schulferien zum Arbeiten kommen - sie erhalten nur die ihnen zustehenden 30 Urlaubstage. Dazu kommt, dass die Pia-Schüler nach ihrer Ausbildung in ihrer Einrichtung so gut vernetzt sind und etwa Kontakte zur Frühförderstelle und den Eltern haben, und dass "uns direkt nach der Ausbildung eine echt gute Kraft zur Verfügung steht", wie sich Maria Oswald ausdrückt.

Für sie ist Jenny Staudenmaier eine "absolute Einserkandidatin", und das gleich im ersten Schuljahr. Die Pia-Anleiterin fängt regelrecht zu schwärmen an: "Jenny ist pflichtbewusst, pünktlich und zuverlässig. Sie denkt mit, bringt eigene Ideen ein, besitzt großes Verantwortungsbewusstsein und schon jetzt - mit 18 Jahren - reagiert sie bei den Kindern pädagogisch angemessen und hat das richtige Gefühl für das, was Kinder brauchen."

Maria Oswald hofft, dass die Türkheimerin nach ihrer Ausbildung dem Haus der kleinen Siedlungsstrolche als Mitarbeiterin erhalten bleibt.