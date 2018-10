Bildung Ersti-Heft gibt den Überblick

Geislingen / kat swp

Kommilitonen statt Mitschüler, Hörsaal statt Klassenzimmer, credit points statt Noten: Für 400 junge Frauen und Männer hat am Montag ein neuer Lebensabschnitt begonnen – sie haben ihr Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Geislingen aufgenommen (wir berichteten bereits kurz).

Während Rektor Andreas Frey bei der Semestereröffnung die neuen Hochschulmitglieder erst einmal dazu beglückwünschte, unter mehr als 3000 Bewerbern einen Platz ergattert zu haben, dürften viele der Erstis vor allem noch damit beschäftigt gewesen sein, die neuen Eindrücke zu verarbeiten. 80 junge Frauen und Männer starten im Bachelorstudiengang Immobilienwirtschaft. Im internen Ranking der Studienanfänger folgen die Studiengänge Automobilwirtschaft, Wirtschaftsrecht, Gesundheits- und Tourismus-Management, Energie- und Ressourcenmanagement und Nachhaltiges Produktmanagement. Der neue Studiengang Wirtschaftspsychologie verzeichnet 25 Einschreibungen.

Bei den Masterstudiengängen habe man derzeit rund 50 Immatrikulationen, teilt die Pressestelle der Hochschule mit, bei einigen Masterangeboten laufe die Einschreibungsphase noch. Insgesamt studieren mit dem Start des Wintersemesters in Geislingen rund 2200 Personen; zusammen mit dem Standort in Nürtingen sind es rund 5400.

Den Start ins – mitunter verwirrende und fordernde – Studienleben versucht die Hochschule seit Jahren mit ihrer „Grüß-Gott-Dasch“ zu erleichtern: einer Umhängetasche im HfWU-Design samt Infomaterialien zu Studium und Stadt sowie einer Ausgabe der GZ. Dazu gehört traditionell auch das Ersti-Heft, das unter anderem die Hochschule vorstellt, außerdem die studentischen Gremien und Initiativen, Weiterbildungs- und Beratungsangebote, wichtige Anlaufstellen auf dem Campus, die Hausordnung und das Studium Generale, die öffentlichen Lehrveranstaltungen (dazu mehr im Infokasten). „Wahrscheinlich wirst du in den kommenden Tagen mit Informationen überhäuft“, schreibt der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) in seiner Begrüßung der Erstis und tröstet: „Uns ging es genauso wie dir.“

Eine erste Orientierung erhielten die neuen Studenten gleich am Tag der Semestereröffnung in der Jahnhalle: Auf die Einführung in die jeweiligen Studiengänge folgte das „Kick-off-Mentoring“, bei dem sich Mentoren der höheren Semester mit ihrem Beratungsangebot vorstellten. Um das Freizeitangebot an ihrem neuen Studienort kennenzulernen, bleibt den Erstis in den kommenden Wochen trotz Semesterbeginn bestimmt noch genügend Zeit.