Erinnerungen aus dem ehemaligen Tanzsaal gesucht

Eva Heer

Wir suchen Geschichten aus dem Tanzsaal des ehemaligen Geislinger Wirtshauses Wilhemshöhe. Wer hat noch Fotos von den Feiern, Gesellschaftsabenden oder Konzerten dort? Wer hat hier seinen Lebenspartner gefunden? Gibt es Erinnerungen, die nicht vergessen werden dürfen? Der 1893 erbaute Tanzschuppen wird derzeit auf dem Gelände einer auf Baudenkmale spezialisierten Firma restauriert. 2019 wird der historische Saal ins Freilichtmuseum Beuren umziehen und dort ein Erlebnis- und Genusszentrum für alte Sorten beherbergen. In seinem Foyer-Bereich sollen Fotos und andere Erinnerungen die Geschichte des Anbaus dokumentieren – und so auch den Geislingern einen Anreiz bieten, „ihren“ ehemaligen Tanzsaal in Beuren zu besuchen. Wir möchten in einer kleinen Serie die Erinnerungen unserer Leser zum Tanzsaal veröffentlichen. Wer etwas beitragen möchte, kann seine Fotos oder Geschichten einreichen unter: geislinger-zeitung.redaktion@swp.de