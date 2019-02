Geislingen Hochschule 50 plus in Geislingen zeigt: Musik liegt in den Genen

Heute und morgen Exkursion zum Federsee

Führungen Die Abschlussexkursion zur Hochschule 50 plus führt zum Federseemuseum nach Bad Buchau. Das Gebiet am Federsee gilt als wahre Fundgrube oberschwäbischer Archäologie und als „Hotspot“ siedlungsarchäologischer Forschung in Europa. Die Teilnehmer erhalten eine Führung durch die neue Dauerausstellung „15 000 Jahre Leben am See“. Nach dem Mittagessen steht die Besichtigung – ebenfalls mit Führung – in der Wallfahrtskirche Steinhausen auf dem Programm. Diese Exkursion wird am morgigen Donnerstag wiederholt.