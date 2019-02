Vernissage Energien begreifbar machen

Geislingen / Eva Heer

Seine Figuren sind klein, die Proportionen der gegossenen Skulpturen oft übergroß. Ihre Porträts dagegen füllen in ihrer Großformatigkeit die Wände der Galerie, farbintensive Kompositionen, die die Blicke der Besucher geradezu einsaugen: Der Eybacher Künstler Tim David Trillsam und die in Weingarten geborene Künstlerin Doris Vogel zeigen seit gestern in einer Gemeinschaftsausstellung im Alten Bau in Geislingen ihre Arbeiten in der Reihe „Die Darstellung des Menschen“.

Ausstellungsleiter Stefan Renner hob in seiner Rede zur Ausstellungseröffnung das Gegensätzliche in den Arbeiten und Herangehensweisen der beiden Künstler hervor, arbeitete aber auch Gemeinsamkeiten heraus. Den Vernissagebesuchern jedenfalls war anzumerken, wie sehr sie den Kontrast zwischen den ausdrucksvollen Plastiken einerseits und der sphärisch anmutenden Malerei andererseits genossen.

Der 1985 in Geislingen geborene Tim David Trillsam hat eine Ausbildung in klassischer Bildhauerei und an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart studiert. Seit 2015 arbeitet er als freischaffender Künstler. Seine Figuren seien durch eine ausdrucksstarke und eigenständige Formsprache definiert, sagte Renner: „Entkernt erscheinen sie knochig, nicht modelschlank oder durchtrainiert geschönt, sondern eher abgemagert, (...) aber mit klar herausgearbeitetem Gesicht. Seinen aufs Skelett reduzierten Körpern wachsen oft übergroße Extremitäten – Hände oder Füße, die sie beinahe wie Karikaturen aussehen lassen. Ein solches Spiel mit Proportionen wirkt auf den Betrachter: Die Arbeiten bewegten sich in ihrer Anmutung und ihrem Ausdruck gekonnt zwischen Empathie, Witz und Ernsthaftigkeit, sagte Renner.

„Bildgewordene Energiefelder“ nennt Renner die Arbeiten der 1988 in Weingarten geborenen Doris Vogel. Sie hat Kunsterziehung studiert, wurde für ein Aufbaustudium „Freie Kunst“ ausgewählt und hat ein Germanistikstudium angeschlossen.

Renner näherte sich Vogels Malerei, indem er ihre Arbeitsweise, die Versuchsanordnung zwischen Künstlerin und zu Porträtierenden skizzierte: „In stiller Übereinkunft trifft man sich im Atelier, bleibt still und versucht mit geschlossenen Augen räumlich zu erspüren, was sich nun abspielen kann. Dies baut sich vor dem inneren Auge der Künstlerin optisch auf, wird greifbar und dann in bildnerische Konzepte überführt.“ Energiefelder, Auren, Ausstrahlung will Vogel sichtbar machen. Es gehe also darum, was nonverbal, nur über Schwingungen im Raum zwischen zwei Menschen passiere – und ob sich diese Energie förmlich begreifen, greifen und dann Bild werden lasse, sagte Renner.

Auch mit Worten malt Doris Vogel Bilder. Der Schauspieler Michael Kranz las zum Ende des offiziellen Teils der Eröffnung Texte der Künstlerin, Miniaturen über Liebe, Begegnung, Natur, Sätze wie: „Azur überwuchert Wolken, als würde weißes Moos unter ihnen wachsen“. Oder: „Unsere Worte verlassen den Raum auf leisen Sohlen, peinlich berührt von unserer Anwesenheit“.

Von Kranz, der in Filmen wie „Das weiße Band“ oder „Inglourious Basterds“ (oder im „Tatort“) zu sehen war, zeigt Doris Vogel in der Ausstellung zwei Porträts. „Wir sind gute Freunde“, sagt die Künstlerin. Beide gingen auf dieselbe Schule und haben sich („Michael ist fünf Jahre älter als ich“) auf einem Ehemaligentreffen wiedergesehen.

Er habe so viel Ausstrahlung und Präsenz gehabt, sagt sie – so ist 2013 das erste Porträt entstanden. 2016 dann die beiden, die in Geislingen zu sehen sind. Jetzt steht ein dritter Termin an: „Weil beim Porträtieren zwei Menschen beteiligt sind, ändert sich in einer erneuten Begegnung immer etwas“, sagt Vogel. Und das spiegle sich im Gesicht des Porträtierten.

Info Ausstellungsdauer: bis 3. März;

Öffnungszeiten: Di bis So von 14 bis

17 Uhr