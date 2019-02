Biografie Wolfgang Dorsch erzählt von Elefanten am Geislinger Bahnhof

Die Bahn warb in den 1980-er Jahren mit einem roten Elefanten für günstige Reisen – Bahnhofsvorsteher Wolfgang Dorsch setzte einen drauf und engagierte Zirkusdirektor Althoff mit leibhaftigen Elefanten für einen Auftritt in Geislingen. In seiner Biografie berichtet er davon. © Foto: Verlag

Geislingen / Von Eva Heer

Der 84-jährige Wolfgang Dorsch aus Gingen war viele Jahre Bahnhofsvorsteher in Geislingen. Er hat eine Menge zu erzählen. Jetzt hat er ein Buch veröffentlicht.

Auf über 500 Seiten blickt Wolfgang Dorsch in seinem mit vielen Fotos und Dokumenten angereicherten Buch „Großvater Hohenstein schaut zurück“ auf sein Leben zurück. Dorsch, der von 1981 bis 1985 Bahnhofsvorsteher in Geislingen war, schreibt unter dem Pseudonym „Walter Hohenstein“.

Erzählungen mit vielen Gefühlen

Er erzählt von seiner Begeisterung als aktiver Sportler, von seiner Heirat, den Kindern, den Stationen seiner beruflichen Laufbahn; mischt Privates mit Zeitgeschichtlichem – und lässt den Leser auch an seinen Gefühlen teilhaben.

„Das dickste Angebot des Jahres“

In einem Kapitel erinnert der Autor an das groß gefeierte Geislinger Bahnhofsjubiläum „50 Jahre Elektrischer Zugbetrieb“ im Jahr 1983. Im gleichen Jahr organisierte der engagierte Bahnmitarbeiter eine spektakuläre Werbeaktion: Die Bahn machte mit dem Slogan „Rosarotes Wochenende“ und einem roten Elefanten auf günstige Reisen aufmerksam. Dorsch konnte den Direktor des Zirkus’ Althoff, der in der Nähe gastierte, überreden, mit einer Herde Elefanten den Geislinger Bahnhof zu bespielen. Die Überschrift in der GZ lautete damals: „Das dickste Angebot des Jahres“.

