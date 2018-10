Tagesmütter Eine Schatztruhe für Kinder

Geislingen / Stefanie Schmidt

Eine wahre Schatztruhe hat Regina Pfeiffer vom Landesverband Kindertagespflege dabei: Bilderbücher, DVD, ein Technikbaukasten, ein Fußball, ein Schwedenschach und weiteres Spielzeug stecken in der schmucken Holzkiste. Es sind Geschenke für die Großtagespflegestelle „Weltsternchen“ in Altenstadt. Die Tagesmütter Sylvia Köpf und Neslihan Gedik betreuen dort sieben Jungen und Mädchen zwischen drei und sechs Jahren. Alle Kinder haben einen Fluchthintergrund.

Wie kam es zu dieser Bescherung gut zwei Monate vor Weihnachten? Der Landesverband feiert heuer 40-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass haben Unterstützer insgesamt vier Kisten mit Geschenken befüllt. Sie werden an Tagespflegepersonen in ganz Baden-Württemberg verteilt. Ausgewählt wurden die Gewinner aus Vorschlägen der Tagesmüttervereine. Die Kriterien: besonders gute Betreuung von Kindern mit besonderem Bedarf.

Eine weitere Tagespflegegruppe für Flüchtlingskinder gibt es im Landkreis auch noch in Göppingen-Bodenfeld, erzählt Bettina Bechtold-Schroff, Geschäftsstellenleiterin des Göppinger Tagesmüttervereins. Entstanden sind die Gruppen, um die Kitas im Kreis zu entlasten, die in der Vergangenenheit nicht allen Flüchtlingskindern einen Platz anbieten konnten. „Und auch jetzt gibt es noch zu wenige Kita-Plätze“, betont Elke Danzer von der Geislinger Außenstelle des Tagesmüttervereins.

Die Geislinger „Weltsternchen“ wohnen in der Gemeinschaftsunterkunft in der Rheinlandstraße und kommen aus dem Irak, Afghanistan, Tschetschenien, Libyen und Togo. Die größte Herausforderung für Tagesmütter und Kinder ist denn auch die Verständigung. „Mit Händen und Füßen kommen wir voran“, sagt Neslihan Gedik. Die Kinder lernten die Sprache vor allem durch die alltägliche Interaktion: Wichtig sei es, viel zu zeigen und vorzumachen und Sätze oft zu wiederholen. Elterngespräche seien jedoch oft nur mit einem Dolmetscher möglich oder mit einer Smartphone-App als Übersetzungshilfe.

Aber trotz aller kulturellen Unterschiede und Vielfalt der Herkunftsländer seien die „Weltsternchen“ eben vor allem „ganz normale Kinder“, betont Gedik. Einen Unterschied gibt es aber doch zur durchschnittlichen Tagespflegegruppe: Die Zusammensetzung der Gruppe wechselt öfter, erläutert Sylvia Köpf. Familien finden in einem anderen Ort eine Wohnung oder müssen zurück in ihre Herkunftsländer. „So eine Abschiebung kann ruck, zuck gehen“, sagt Gedik. Deshalb sei die Sorge besonders groß, wenn ein Kind morgens plötzlich unentschuldigt fehlt. Kürzlich sei ein Kind mit Familie nach Albanien abgeschoben worden. Das habe Tagesmütter und Kinder wochenlang mitgenommen, erzählt sie. „Das muss man den Kindern ja erst mal erklären und auch selbst verdauen“, verdeutlicht Sylvia Köpf.

Nachdem die Kinder den Inhalt der Schatzkiste ausgiebig inspiziert haben, gehen ihre Blicke sehnsüchtig in Richtung Fenster, durch die die morgendliche Herbstsonne hereinscheint. Die Tagesmütter wissen, was das bedeutet: Auf zum Spielplatz an der Martinskirche.