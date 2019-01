Bad Überkingen Einbrecher erbeuten Geld

Bad Überkingen / SWP

Zuerst brachen sie in ein Gebäude in der Gartenstraße ein, dann in die Schule. An beiden Orten fanden die Einbrecher Geld.

Wie die Polizei berichtet, waren die Unbekannten zunächst in das Gebäude in der Gartenstraße eingedrungen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entdeckten schließlich in einem Schrank Geld und verschiedene Schlüssel.

Mit den Schlüsseln gingen zu einer Schule, schlossen die Türen auf und suchten nach weiterer Beute. Schließlich fanden sie weiteres Bargeld.

Wer Hinweise auf die Täter hat, soll sich an die Polizei in Deggingen wenden, Telefon (07331) 93 270.