Waldhausen Pferdepension sucht eine neue Heimat

Waldhausen / Jochen Weis

In der Pferdepension Christofshof finden alte und kranke Tiere eine Heimstatt. Doch es droht das Aus.

Tempus fugit – Die Zeit verrinnt. So lautet ein geflügeltes Sprichwort. Für Bettina Fieg und ihren Lebensgefährten Detlef Wurche verrinnt sie viel zu schnell. Oder, um in Jargon zu bleiben: Sie galoppiert nur so dahin. Die beiden betreiben – mit Unterstützung ihrer Freunde Heike Gunzenhauser und Jan Ebner – seit fünf Jahren die Pferdepension Christofshof bei Waldhausen. Allerdings benötigt ihr Vermieter Gebäude und Stallungen anderweitig, noch bis Juni können sie dort bleiben, dann ist Schluss. Weshalb sie gemeinsam auf der Suche nach einem neuen Standort, nach einem Gehöft sind, wo sie die Pension weiterführen können. Allein: Es mangelt an (finanzierbaren) Alternativen.

„Uns geht es um das Wohl der Tiere“

„Natürlich könnten wir jetzt sagen: Im Sommer ist Schluss, wenn es nicht mehr geht, ist es eben so. Sollen doch die Besitzer schauen, was aus ihren Pferden wird“, erzählt Bettina Fieg. Schließlich ist die Pferdepension für keinen aus dem Quartett ein Vollzeitjob, sprich: der Hauptberuf. „Aber uns allen geht es um die Tiere, um ein würdiges Dasein für sie.“

Ungewissheit schafft Sorgen

Die Pferde, die auf dem Christofshof eingestellt sind, sind Problemfälle, alte und kranke Tiere, die andernorts nicht mehr so versorgt werden können, wie es notwendig wäre, die dort nicht die persönliche Aufmerksamkeit und Zuwendung bekommen, die sie eigentlich brauchen – und denen die Einschläferung droht. Für deren Besitzer ist die Pferdepension auf der Alb die letzte Anlaufstelle. Deshalb zerreiße es ihr beinahe das Herz, wenn sie daran denke, dass ihre Schützlinge einer ungewissen Zukunft entgegensehen, sagt Bettina Fieg.

