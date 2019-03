Wenn sich Studenten oder Mitarbeiter der HfWU in Geislingen belästigt fühlen, können sie sich an Daniel Zorn wenden. Ihm sind kaum Probleme bekannt.

„Ich habe wenig bis ganz wenig zu tun“, sagt Professor Dr. Daniel Zorn. Dabei bezieht er sich auf seine Aufgabe als Ansprechpartner bei sexueller Belästigung oder Diskriminierung an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Geislingen.

Die Fälle, in denen Studenten wegen solcher Probleme bislang zu ihm gekommen seien, könne er „an einer Hand abzählen“, sagt Zorn, der diese Funktion seit Mitte 2015 inne hat.

Zorn: Heterogenität ohne Problempotenzial

Die Studenten meldeten sich als Opfer von Diskriminierung bei ihm; bisher aber nie, weil ihnen sexualisierte Gewalt widerfahren sei, erklärt der 37-Jährige: „Ich bin froh über jeden Fall, den es nicht gibt.“ Insgesamt erlebt Zorn, der auch als Dozent unterrichtet, an der Hochschule ein harmonisches Klima. In den Vorlesungen und Seminaren treffen Frauen und Männer unterschiedlicher Herkunft und Religion aufeinander. Die Heterogenität sei ihm aber „nicht als Problem­potenzial bekannt“, sagt Zorn.

Zorn: „Es ist nicht alles heile Welt“

So erfreulich dies und die niedrige Zahl der bekannten Fälle auch sei – dass sich Studenten auch in Geislingen häufiger belästigt oder beleidigt fühlen, schließt Zorn keinesfalls aus. Zum einen geschehe dies aber eher im privaten Bereich – auf Partys oder im Wohnheim – und damit nicht in Zorns Zuständigkeitsbereich, der sich auf den Campus begrenzt. „Auch in Geislingen ist sicher nicht alles heile Welt“, sagt Zorn. Zum anderen erfahre er sicherlich nicht von jedem Problem. „Die Person muss auf mich zukommen“, appelliert der Dozent an Betroffene.

Stelle ist Vorschrift

Das Landeshochschulgesetz schreibt vor, dass die Hoch­schule eine solche Stelle einrichtet. Entweder erreicht man Daniel Zorn in seiner Sprechstunde (siehe Info) oder in dringenden Fällen auch außerhalb dieser Zeiten ebenfalls in seinem Büro im Hochschulgebäude in der Parkstraße 4. Wer sich lieber einer Frau anvertrauen will, kann sich an Zorns Stellvertreterin Bettina Paulus wenden.

„Auch Mitarbeiter können zu mir kommen, wenn es ein Problem in der Richtung gibt“, erklärt Zorn und verweist auch auf Dr. Anka Reich als neue Gleichstellungsbeauftragte der HfWU.

Zorn: „Man sollte keine Scham haben“

Damit bekannt ist, dass es die Ansprechpartner gibt, stellen sich Zorn und Reich schon in den Einführungsveranstaltungen für die Erstsemester vor. „Es ist wichtig, dass die Leute solche Probleme nicht mit sich herumtragen und es immer schlimmer wird“, sagt Zorn. „Man sollte keine Scham haben, uns zu kontaktieren.“

Zorn und seine Kollegen sind als Vermittler tätig – die Beratung ist weder juristischer noch psychologischer Art, macht der Dozent klar. „Wir protokollieren den Fall und verweisen die Leute an vorgesehene Institutionen.“ Gibt es Konflikte, werden die Beteiligten möglichst zum Gespräch an einen Tisch gebracht. Bisher sei es aber bei E-Mails mit Studenten geblieben und auch noch nicht nötig gewesen, jemanden an Polizei, Rechtsanwalt, Psychologen oder andere Stellen zu vermitteln. Dies sei ohnehin nur möglich, wenn die betroffene Person ihn von der Schweigepflicht entbinde, erläutert Zorn. Wer einen Mitmenschen belästige oder beleidige, könne sogar exmatrikuliert, also von der Hochschule ausgeschlossen werden.

HfWU bezieht klar Stellung

Dass es diesen Ansprechpartner an der Hochschule gibt, sieht der 37-Jährige auch als Statement. „Die Hochschule toleriert so ein Verhalten nicht“, betont Zorn. Außerdem, so hofft er, habe seine Tätigkeit möglicherweise auch eine Präventionswirkung.

Info Daniel Zorn hat mittwochs von 14 bis 15 Uhr Sprechstunde in seinem Büro, Raum 402 in der Parkstraße 4. Der Kontakt ist auch per E-Mail an daniel.zorn@hfwu.de oder Telefon (07331) 2 24 59 möglich.

Das könnte dich auch interessieren:

Mobilität Tälesbahnradweg hört vorerst im Seebach auf Erst wenn Stuttgart 21 fertig ist, entscheidet sich, ob der Tälesbahnradweg bis zum Bahnhof weitergeht. Bis dann endet der Radweg im Seebach.

Kita U 3-Betreuung: Tiger-Gruppe könnte die Lösung sein In Aufhausen drohen die Plätze für Unter-Dreijährige knapp zu werden. Die mögliche Lösung: Die Stadt richtet eine von Tagesmüttern betreute Gruppe ein.