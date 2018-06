Geislingen Ein Treffer könnte die ganze Taktik ändern

Geislingen / RUW

Schießt ein deutscher Spieler in Russland ein Tor, entscheidet er auch über die Taktik der Geislinger Polizei.

Geislingens Polizeichef Jens Rügner hat das alles schon erlebt: Pyros auf der Sternplatzkreuzung, Schlägereien zwischen rivalisierenden Fans, außerdem Autos, die bedenklich nahe an Menschen vorbeifahren. Damit nichts passiert, gibt es ein Verkehrskonzept: So hätte die Polizei am Sonntagabend die drei Fahrspuren zwischen einem Drogeriemarkt und einem Architekturbüro auf der Sternplatzkreuzung absperren müssen.

Da die Deutschen aber einen ideenlosen und torlosen WM-Auftakt gegen die Mexikaner hinlegten, lag die Sternplatzkreuzung nach Spielabpfiff verlassen da.

Für die Polizisten griff damit die zweite Strategie: der sogenannte Raumschutz. Die Ordnungshüter fuhren die wichtigsten Public-Viewing-Plätze in Geislingen ab, um sicherzustellen, dass jeder gesund nach Hause kommt. Was sie sahen, waren letztlich enttäuschte, dafür stille Fußballfans.

Polizeichef Jens Rügner kann die Enttäuschung nachempfinden. Der VfB-Fan hätte selbst gerne einen deutschen Sieg erlebt – und friedliche Partys in ganz Geislingen.

In den Sozialen Netzwerken jubelten dagegen die Gegner von Autokorsos: „Das schönste an der Niederlage war dieser entspannte und ruhige Verkehr nach dem Spiel“, schrieb ein GZ-Leser auf unserer Facebook-Seite.

Wenn die Hoffnung stirbt.... Enttäuschte Fußballfans beim Public Viewing in der Rätsche: