Vortrag Ein renitenter Kämpfer für die Freiheit

Geislingen / Eva Heer

Angetreten sind die vier, um die Ehre des wohl bekanntesten zeitweise in Geislingen lebenden Außenseiters zu retten: Die des Dichters, Schulmeisters, Organisten und Komponisten Christian Friedrich Daniel Schubart. „Mich hat immer gestört, dass man den Schubart vor allem als Schwerenöter und Alkoholiker dargestellt hat“, sagt Martin Hueber zu Beginn des besonderen Vortrags in der Galerie im Alten Bau in Geislingen am Freitagabend.

Es hat ein paar schöne Zufälle gebraucht. Dann hat der Profimusiker und Wahlgeislinger Hueber drei weitere Männer gewonnen, um das Ansehen des vor 280 Jahren geborenen Schubart aufzupolieren: Den Musikkritiker, Kulturkorrespondenten und Autor Frieder Reininghaus, den Sänger Jan Herrmann von der Deutschen Oper Berlin – und Geislingens Stadtarchivar Hartmut Gruber, der ausgerechnet zu Schubart jüngst die Weihnachtsausstellung im Alten Bau initiiert hat.

„Mein werther Freund, man merkt es würklich sehr stark in unserer Schule, daß der Hundsstern am Himmel steht und den Buben das Hirn verbrennt“, zitiert Gruber als Einstieg eines von Schubarts bekannt gewordenen Geislinger Schuldiktaten. Und später den wohl bekanntesten Satz: „Doch wollt ich lieber ein Sklav in Tripolis als ein Bürger in Geislingen sein.“ Gruber machte klar, dass Schubart mit dieser viel zitierten Aussage zwar auch auf seine Lebenssituation in der Stadt anspielte, die er wegen der vielen Arbeit, die man ihm auflastete, als Bürde empfand.

Andererseits spiele Schubart hier auch mit den Stilmitteln der Ironie, der Übertreibung und habe seine Schüler zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Diktierten angeregt, fasste Gruber zusammen.

Während seiner Geislinger Jahre – von 1763 bis 1769 – kämpfte Schubart stets gegen das von ihm als bitter empfundene Spießbürgertum – eben auch mit dem Medium des Schuldiktates. Gruber stellt jedoch Schubarts große Verdienste für die Stadt in den Vordergrund seiner Rede: Begabte Schüler bekamen durch Schubart zum ersten Mal die Chance auf höhere Bildung und konnten der kleinstädtischen Enge entfliehen. Und: „Mit dem genialen Multitalent Schubart wehte von Anfang an ein anderer Wind in Geislingen“. Der intellektuelle Aufklärer hat die Stadt bei seiner Abreise für immer verändert zurückgelassen.

Schon vor über 20 Jahren habe er sich für den Südwestrundfunk mit Schubart beschäftigt, erzählte Frieder Reininghaus den zahlreichen Zuhörern im Alten Bau. Der Kulturkritiker verortete Schubart zunächst in dessen Zeit: Die der Vorklassik, des Rokokos, des Sturm und Drang. Und er umriss das Wesen des Dichters mit drei Stichworten: Eros, Empathie, Renitenz.

Musikalisch legten Reininghaus (am elektronischen Klavier) und der ausgebildete Opernsänger Jan Herrmann (Bass) den Schwerpunkt auf die Freiheitslieder. Den Anfang machte allerdings ein Lied des noch sehr jungen Schubart, das die Zurückhaltung eines jungen Mädchens gegenüber einem aufdringlichen Galan thematisiert. „Erotik und Begehrlichkeit sind zentrale Motive in Schubarts Schaffen“, sagte Reininghaus. Er zeichnete Schubart aber vor allem als kämpferischen Aufklärer, kritischen Geist, der die politischen Verhältnisse in Württemberg anprangerte und als Herausgeber der „Teutschen Chronik“ in Augsburg einer der ersten politischen Journalisten Deutschlands wurde.

Freiheit der Lebensverhältnisse, Freiheit in der Natur und vor allem: politische Freiheit – das sei Schubarts Konzept eines freien Lebens gewesen, erläuterte Reininghaus. Diese Freiheitsliebe wurde sein Verhängnis: Weil er politische Texte und Lieder gegen den Soldatenhandel schrieb und Carl Eugens Mätresse Franziska von Hohenheim als „Lichtputze, die glimmt und stinkt“ verspottete, bekam er die absolutistische Macht auf grausame Weise zu spüren: Der Herzog sperrte Schubart in den „feuchten Turm“ auf dem Hohenasperg, wo er zehn Jahre Kerkerhaft verbüßte. Herrmann und Reininghaus brachten den Zuhörern diese Zeit mit dem „Abendlied eines Gefangenen“ nahe – einem der schönsten Lieder, die auf dem Hohenasperg entstanden sind, wie Reininghaus sagte.

Den Abend zur Ehrenrettung eines Großen ließen die beiden mit dem Lied „Die Forelle“ ausklingen, das in der Vertonung von Franz Schubert berühmt wurde. Schubart hat den Text dazu in der Kerkerhaft geschrieben – von der er sich nie wieder erholte.