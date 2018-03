Auszeichnung Ein Preis nach dem anderen

Geislingen / Von Michael Rahnefeld

Da kann man auf jeden Fall stolz sein“, freut sich Sarah Buchwald, die im Geislinger Rathaus den Jugendgemeinderat betreut. Sie war zusammen mit acht Jugendgemeinderäten nach Bad Cannstatt gereist, um dort im Jugendhaus „Cann“ den Preis in der Kategorie „Jugend engagiert sich für Demokratie“ abzuholen. Sozialminister Manne Lucha war zur Preisverleihung erschienen. Unter 100 Projekten hatten sich die Geislinger in die Siegerränge geschoben. Der Preis ist mit 750 Euro dotiert, „die bei einer Studienfahrt des Jugendgemeinderates im Herbst nach Berlin sicher gut gebraucht werden können“, sagt Sarah Buchwald schmunzelnd.

Die Auszeichnung erhielten die Geislinger Jugendgemeinderäte für ihr Engagement in der Stadt. Besonders hervorgehoben wird in einer Sonderbroschüre zur Preisverleihung vom Sozialministerium die Erstwählerkampagne zur Kommunalwahl ab 16 sowie das Projekt „Jung trifft Alt“ mit dem Geislinger Stadtseniorenrat. Dabei werden ganz praktische Dinge angegangen, so wurden schon Sitzbänke gebaut und seit Jahren unter Regie von Jürgen Wahr vom Stadtseniorenrat Computer- und Tabletkurse für ältere Menschen realisiert.

Erst im Herbst gab’s für die Sprecher des Geislinger Jugendgemeinderäte den Bürgerpreis auf Kreisebene. 1000 Euro von der Kreissparkasse Göppingen durften die vier Jugendlichen damals von Schloss Filseck mitnehmen. Beim Jugendarbeitsgrammy des Kreisjugendrings gingen 500 Euro Preisgeld an den Geislinger Jugendgemeinderat. Die Delegiertenversammlung zeichnete ihn „für herausragenden Einsatz in der Jugendarbeit“ aus .