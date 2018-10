Entwürfe Ein Architekt punktet bei Sankt Maria

Geislingen / Christian Scharbert

Sechs Architekten reichen ihre Ideen für den Neubau des Gemeindehauses in Geislingen ein.

Etwas mehr als 90 Jahre ist das Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde Sankt Maria in Geislingen alt. Eine Renovierung würde nicht lohnen, betont Pfarrer Martin Ehrler den Wunsch nach einem Neubau.

Wie das neue Gebäude an der Überkinger Straße aussehen könnte, darüber haben sich sechs Architekten Gedanken gemacht und ihre Entwürfe eingereicht. Am Wochenende hat eine Jury entschieden, welcher Entwurf den Wünschen der Kirchengemeinde am nächsten kommt.

Einfach war die Arbeit für die Architekten nicht, da der Neubau mehrere Herausforderungen bereithält. Unter anderem muss der Lärm der viel befahrenen Überkinger Straße vom neuen Gemeindehaus ferngehalten werden.

Wie das gelingen kann und welcher Architekt mit seinen Plänen gepunktet hat, lesen Sie am Montag in der GEISLINGER ZEITUNG und im ePaper.