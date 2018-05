WMF Ein Manager mit den Methoden eines Trainers

Geislingen / Claudia Burst

Mit Michael Kasper gehört ein gebürtiger Geislinger zur Führungsriege in der WMF. Er startete dort einst als Trainee.

Michael Kasper ist gebürtiger Geislinger. Dort ging der heute 51-Jährige in die Schubart-Realschule und ins Wirtschaftsgymnasium. Dort gehörte er nach seiner Bundeswehrzeit zu den ersten Studenten, die an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) das Studienfach „Automobilwirtschaft“ bei Professor Willi Diez belegten.

Und vor allem spielte er dort Fußball beim SC. „Während dessen glorreichen Zeiten.“ Mit hörbarem Stolz erzählt Michael Kasper davon, dass er damals in der württembergischen Auswahl spielte und im Lauf der Jahre für den SC sowohl als Stürmer als auch im defensiven Mittelfeld und in der Abwehr kämpfte.

Teamgeist und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, gingen ihm dank des Mannschaftssports in Fleisch und Blut über. Schon als Neunjähriger war er Spielführer seiner Mannschaft – und das dann durchgehend bis zu den Aktiven. „Mit 21 gehörte ich zum Spielerrat“, erzählt er. Heute prägt diese sportliche Mentalität seinen Führungsstil.

Seit 2014 gehört Michael Kasper zur Führungsriege der WMF. Der 51-Jährige ist verantwortlich für das gesamte Konsumgeschäft im Fach- und Einzelhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In dieser Position leitet er etwa 250 Mitarbeiter, die sich für den Vertrieb sämtlicher Konsumgüter-Produkte der WMF inklusive der Marken Silit und Kaiser in diesen drei Ländern einsetzen.

Kasper bezeichnet sich selbst als Teamworker. „Wie ein Trainer einer Sportmannschaft muss ich mein Team führen und motivieren. Mir ist es wichtig, die Potenziale meiner Mitarbeiter zu erkennen und sie an der richtigen Stelle einzusetzen. Dafür muss ich die richtigen Rahmenbedingungen schaffen“, erläutert der Manager den „wichtigsten Teil“ seines Aufgabengebiets. Darüber hinaus gehört dazu, dass er klare Schwerpunkte setzt, deutlich macht, worauf sich seine Mitarbeiter fokussieren sollen und mit welchen Strategien er vorgeht.

Dass Michael Kasper von seinen Mitarbeitern akzeptiert wird, führt er darauf zurück, dass er seinen Beruf „von der Pike auf“ gelernt hat. „Nach dem Studium fing ich deshalb bei der WMF an, weil die Firma einfach einen Welt-Ruf hat. Das hat mich gereizt“, sagt er. Ein anderer Grund war das 18-monatige Trainee-Programm, mit dem die Verantwortlichen die Jung-Akademiker für die Arbeit in der Vorstandsebene qualifizierten. „Das war aktive Projektarbeit, bei der ich unter Herrmann Pyro – damals Bereichsleiter für Vertrieb und das Konsumgeschäft – ausgesprochen viel gelernt habe.“

Danach, Ende 1993, war Kasper gute drei Jahre als Key Account Manager verantwortlich für Großkunden, erst Horton, dann Kaufhof.

Weil er jedoch „Erfahrungen über die WMF hinaus“ sammeln und auch andere Betriebe kennenlernen wollte, wechselte er zum Kristallschmuck-Hersteller Swarovski. Zwei Jahre später kehrte er wieder zurück. „Mein Ziel war es eigentlich nie, immer bei der WMF zu bleiben. Das ergab sich einfach so“, erklärt er schmunzelnd. Denn obwohl es ihm auch bei seinem neuen Unternehmen gefiel, reizten ihn die Herausforderungen der Positionen, die „erst nach meinem Weggang frei wurden“. Weil er „im Guten“ gegangen war, wurde er mit offenen Armen wieder aufgenommen.

„Ich begann im Februar 1999 als Innendienstleiter, das war meine erste spannende Führungsaufgabe. Danach ging es rasant nach oben.“

Wenn Michael Kasper das sagt, klingt es, als ob er kaum einen Beitrag dazu geleistet hätte. Aber er ist einer, der Ja sagt, wenn neue Herausforderungen auf ihn zukommen. Einer, der bereit ist, sich in die Arbeit zu knien und vor allem eine Spürnase dafür hat, wohin der Markt tendiert. „Klar, 15 oder gar 20 Prozent unserer Kunden sind Online-Kunden“, weiß er und hat diesen Markt sowohl mit eigener Homepage als auch auf Amazon oder Ebay abgedeckt.

„Aber nach wie vor kaufen die meisten Kunden stationär. Sie wollen ‚das Produkt erleben’, das Messer – über das sie sich vorher online informiert haben – tatsächlich in der Hand halten, seine Haptik spüren.“

Kasper erzählt mit Enthusiasmus von „Shop in Shop“-Areas bei den Handelspartnern, von den vorgeschriebenen „Interaktionsflächen“ – und an seiner Begeisterung wird deutlich, wieso er Erfolg hat.

Das Einzige, was ihm dabei leid tut, ist, dass ihm die Zeit für seinen Sport fehlt. Fußball und Tennis, das akzeptieren seine Knie eh nicht mehr, bekennt er lachend. Aber gemeinsam mit seiner Frau Skifahren, Radfahren, Mountainbiken, Nordicwalken oder Wandern – dafür hätte er gerne viel mehr Zeit.