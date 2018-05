Kommentar Michael Rahnefeld: „Wir werden dranbleiben“

Geislingen / Michael Rahnefeld

Michael Rahnefeld freut sich über rege Beteiligung der Leser zu Gefahrenstellen auf Geislingens Straßen. Er regt an bei derartigen Hinweisen präventiv vorzugehen.

Wir waren selbst überrascht, mit welcher Ernsthaftigkeit und vielen konstruktiven Beiträgen unser Aufruf zu Gefahrenstellenhinweisen von GZ-Lesern registriert wurde. Dafür sagen wir schon einmal besten Dank. Der Geislinger Ordnungsamtschef Theiner, der die Aktion der GZ grundsätzlich gutheißt, mag Recht haben, wenn er sagt, dass Gefahrenstellen oft subjektiv wahrgenommen werden und die Statistik eine andere Sprache spricht. Andersherum stellt sich die Frage: Muss immer erst eine möglicherweise traurige Statistik belegen, dass bestimmte Verkehrssituationen vielleicht doch gefährlicher sind als es Unfallzahlen belegen? Prävention ist auf vielen Gebieten ein nützlicher Helfer, um Schlimmes zu verhindern. Mit Prävention arbeitet eigentlich auch die Verkehrsschau, wenn sie Dinge derart verändert, dass ungewollt Negatives gar nicht erst eintritt. Oft sind es auch nur kleine Dinge, die zu mehr Verkehrssicherheit beitragen, und sei es beispielsweise nur den von Familie Seibold genannte Heckenrückschnitt am Tälesbahn-Radweg, eine bessere Ausleuchtung von Gefahrenstellen, Geschwindigkeitsbeschränkungen an neuralgischen Punkten oder andere verkehrstechnische Regelungen. Die GZ wird jedenfalls dranbleiben an diesem Thema und freut sich über weitere rege Leserbeteiligung.