Sicherheit Zebrastreifen birgt Gefahren

Geislingen / ra

Auf einem Fußgängerüberweg in Geislingen sind Passanten leicht zu übersehen. Wer weitere Gefahrenstellen kennt, kann sich melden.

Vermutlich ist es der gefährlichste Zebrastreifen im Stadtgebiet von Geislingen. Und dass nicht schon ein schwerer Unfall passiert ist, das grenzt fast an ein Wunder. Die Rede ist vom Fußgängerübergang in der Werkstraße an der Einmündung Mühl- und Eybstraße. Für Autofahrer, die auf der Werkstraße in Richtung Nel Mezzo fahren, ist an diesem Überweg höchste Vorsicht geboten, denn unvermittelt kann dort ein Fußgänger auf dem Zebrastreifen stehen, den man zuvor gar nicht gesehen hat, weil er er vom Albwerk her aus der Mühlstraße kommt.

Unser Fotograf hat die Situation in einem Versuch nachgestellt. Dem Verkehrsteilnehmer, seien es nun Zweirad- oder Autofahrer, bleiben kaum zwei Sekunden, um zu reagieren, wenn ein Fußgänger hinter der Stützmauer des Albmarkt-Parkplatzes hervortritt und auf dem Zebrastreifen steht. Wenn Verkehrsteilnehmer nicht schon weit vor dem Übergang ihre Geschwindigkeit drosseln, besteht kaum noch die Chance, rechtzeitig zu stoppen.

Wer weitere Gefahrenpunkte in Geislingen und Umgebung kennt, bitte der GZ-Redaktion melden:

geislinger-zeitung.redaktion@swp.de