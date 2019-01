Kuchen Bürgermeister stellt Film vor

Kuchen / Von Günter Hofer

Überraschung beim Neujahrsempfang der Gemeinde Kuchen: Der Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Bernd Rößner fiel diesmal etwas anders aus.

Für Kuchens Bürgermeister Bernd Rößner war es am Sonntag in der Bahnhofturnhalle zum 26. Mal, dass er zum Start ins neue Jahr hunderten Bürgern die Hände schüttelte. Für jeden seiner rund 330 Gäste hatte Rößner einen Neujahrsglückwunsch parat, manchen drückte er sogar herzlich. „Es hat sich gelohnt“, resümierte der Schultes im Rückblick auf den ersten Neujahrsempfang 1993. Bei aller Tradition ist der Schultes stets für eine Überraschung gut. So überraschte Rößner seine zum „Redediktat“ erschienene Vorzimmerdame Ellen Vossler zwei Tage vor der Veranstaltung mit dem Satz: „Sie brauchen nichts schreiben, es wird diesmal keine Rede von mir geben.“

Film mit der Tochter gedreht

Statt einer langen Rede präsentierte Rößner den Bürgern das abgelaufene Jahr und die 2019 anstehenden Projekte in einem von ihm und seiner Tochter Sarah gedrehten 30 Minuten langen Videofilm. Kommentiert wurden die unterhaltsamen bis nachdenklichen Filmsequenzen, in denen sich so mancher Bürger wiederfand, vom Bürgermeister selbst. Und der nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Das zeigte eine Autofahrt auf der B 10 durch den Ort, die von dreckigen Häusern und viel Verkehr dominiert wurde. Im Film fährt das „Kuchen-Mobil“ im Anschluss durch die vom Schultes eingefangene schöne Landschaft um Kuchen, zeigte die umstrittenen Windräder auf der Kuchalb ebenso wie die Feierlaune der Kuchener, sei es beim Kuchener Hock und dem „Schlagerkuchen“. Angesichts des „normalen Wahnsinns“ (Rößner) beim täglichen Verkehrsstau durch Kuchen gab der Bürgermeister seiner Hoffnung Ausdruck, dass es mit dem Feststellungsbeschluss für den Weiterbau der B 10 vielleicht noch in diesem Frühjahr klappe.

Für Kuchen weiter strampeln

Der Film warf auch einen Blick in die Zukunft. In diesem Jahr wird wieder viel in den Straßenbau im Ort investiert. So stehen die Sanierung von Schillerstraße und Filsbrücke an. In den „Kirschwiesen“ sollen 15 Bauplätze geschaffen werden. Großprojekte wie Schule und Ankenhalle, die jeweils vier Millionen Euro verschlingen, wurden im Film perfekt in Szene gesetzt. Für den Altbau der Schule gibt es Überlegungen, eventuell eine Kindergartengruppe einzurichten. An der Fils sollen für rund 240.000 Euro Filsterrassen als Oase der Erholung entstehen.

Gespräche in lockerer Atmosphäre

Als Radfahrer verkündete der Bürgermeister dann schließlich unter dem Beifall der Gäste die zum Film passende Botschaft: „Ich will auch 2019 für Kuchen in die Pedale treten und dafür sorgen, dass Kuchen lebenswert bleibt.“

Umrahmt wurde der Neujahrsempfang von den „Notenmäusen“ des Gesangvereins Germania unter der Leitung von Heidi Stehle. Verstärkt von einigen Müttern und Vätern sangen die Kleinen lustige Kinderlieder und ernteten dafür verdienten Beifall. Bei Getränken und Butterbrezeln gab es beim anschließenden Ständerling noch ausgiebig Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch in lockerer Atmosphäre.