Das Dach des Alten Zolls versteckt sich zurzeit unter einer großen Plane. Unter dem Schutzdach sind die Restauratoren am Werk und setzen altes Gebälk wieder instand.

Seit Ende Februar dominiert ein 26 Meter hoher Baukran die Geislinger Fußgängerzone, der Baumaterial in den Dachstuhl des Alten Zolls hievt sowie ausgediente Holzteile und Schutt nach unten transportiert. Das Dach mit seiner Fläche von 800 Quadratmetern ist inzwischen ganz abgedeckt. Damit der Alte Zoll nicht völlig „oben ohne“ dasteht, haben die Handwerker ein sogenanntes Schutzdach mit 17 Meter langen Sparren über den Dachstuhl gebaut, das mit einer Plane abgedeckt ist.

Nässe und Insekten haben Holz zerstört

Die größten Schäden am Dachstuhl gehen auf das Konto von eindringendem Wasser und Insekten, erläutert Baustellenleiter und Restaurator Hansjürgen Kuhn. Die ganze Dachkonstruktion neigt sich inzwischenin Richtung des Zollstocks, der bereits im vergangenen Jahr stabilisiert worden ist, sagt der Baustellenleiter. Insgesamt habe sich das Dach im Laufe der Zeit um 30 Zentimeter abgesenkt.

Kran kehrt im Herbst zurück

Die Arbeiten am Dach werden noch das ganze Jahr über andauern. Der Kran wird allerdings im Laufe der nächsten Wochen vorläufig abgebaut. Ein Grund dafür sind die vielen Veranstaltungen, die im Frühjahr und im Sommer in Geislingens „guter Stube“ anstehen. Im Herbst wird der Kran für die Dachdeckerarbeiten dann wieder in der Fußgängerzone aufgestellt.

Mehr zur Sanierung des Alten Zolls lesen Sie am 6. April in der GEISLINGER ZEITUNG und im E-Paper.

