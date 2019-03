Kulturdenkmal Ein Blick in das Warenarchiv der WMF

Geislingen / Stefanie Schmidt

Im Untergeschoss des Gebäudes 40 auf dem Geislinger WMF-Gelände gibt es eine altmodische Bürotür. „Abstellkammer“ steht ganz lapidar über dem trüben Milchglas, das in die unscheinbare Tür eingelassen ist. Doch dahinter befindet sich – seit Januar ist es offiziell – ein Kulturdenkmal: das Waren­archiv der WMF mit mehr als 10 000 Objekten aus der 165-jährigen Geschichte des Geislinger Traditionsunternehmens. Ein Stockwerk höher sind einige ausgewählte Objekte ausgestellt, aber die 600 Quadratmeter im Keller sind das Herz der Sammlung.

Eingerichtet ist das Waren­archiv wie ein gewöhnlicher Keller oder Lagerraum: lange Reihen von fünfstöckigen Holzregalen reichen bis fast unter die Decke, Abteile sind durch Maschendraht abgetrennt, fast alles, was es an Lagerfläche gibt, ist ausgenutzt. Es riecht leicht staubig. Der Inhalt selbst ist aber alles andere als gewöhnlich, man weiß nicht, wo man zuerst hinschauen soll: Büsten von Bismarck und Silcher blicken ernst von ihrer Warte auf dem obersten Bord, bunte Metallschalen und schimmernde Glasvasen füllen die Regale, ganze Besteckgarnituren warten neben Prototypen aus der aktuellen Produktion auf die Restaurierung, auf dem Boden stehen dicht aneinander gereiht Sikos und Töpfe, an denen gerahmte Bilder lehnen. Sie zeigen die Produktion in der ehemaligen Glashütte der WMF. Davor liegt eine der Holzformen, die damals benutzt wurden. Im Inneren ist noch deutlich ein dunkler Rußfilm zu sehen, der als Schmiermittel unerlässlich war, um das Glas aus der Form zu lösen.

Wie in einer Zeitkapsel hat sich im Warenarchiv bewahrt, was vor Jahrzehnten die Wohnzimmer schmückte oder das Hantieren in der Küche revolutionierte. Wer an den Regalen entlangschlendert, erlebt wie im Zeitraffer die Entwicklung von Moden, Techniken und Design.

2500 Objekte sind abgearbeitet

Ein Mann hat zum Glück den Überblick: Heinz Scheiffele, der sich seit Ende der 1980er Jahre um das Archiv kümmert. Auch heute noch verbringt der 76-Jährige, der früher in der Produktentwicklung der WMF tätig war, zweieinhalb Tage in der Woche im Archiv. Seit sieben Jahren arbeitet er an der Katalogisierung der Sammlung – eine Herkulesaufgabe, bei der ihn seine Frau und der Kunsthistoriker Tim Heilbronner unterstützen. Etwa 2500 Objekte seien bereits katalogisiert, sagt Scheiffele. Das heißt, sie sind mit Foto und ausführlicher Beschreibung in einer Datenbank erfasst und haben – wie ein Buch in einer Bibliothek – eine eigene Signatur. Die besonders „schwierigen“ Objekte, die zum Beispiel besonders aufwendig zu fotografieren sind, seien bereits abgearbeitet, erzählt der Archivar. Aber viele Kleinteile müssten noch erfasst werden, sagt Scheiffele und zeigt auf einen mannshohen Stapel alter Vertretermappen voller kleiner Ikora-Musterplättchen.

Unter dem Stichwort Ikora lassen sich viele der auf den ersten Blick auffälligsten Objekte zusammenfassen. Geprägt wurde der Begriff von der 1927 gegründeten Neuen Kunstgewerblichen Abteilung (NKA), die sich für ihr „Ikora- Edelmetall“ von einer japanischen Patinierungstechnik inspirieren ließ. In den Regalen des Warenarchivs fallen sie sofort auf: Vasen, Schalen und Dosen aus Metall in den unterschiedlichsten Farbschattierungen, oft verziert mit graviertem, krakeliertem oder anderweitig aufwändig bearbeitetem Dekor aus Messing oder Kupfer. Ein wahrer Wirbel aus Farben und Texturen. Pigmente wurden zum Färben des Metalls nicht verwendet, betont Scheiffele, sondern Metalloxide, elektrochemische Verfahren oder Feuerpatinierung. „Die NKA war ein Alleinstellungsmerkmal der WMF“, sagt er. „Keine andere Firma hat die Metallfärbung so beherrscht.“ Die Mitarbeiter der NKA entwickelten viele der innovativen Techniken selbst. Zu diesen Tüftlern gehörte einst auch Heinz Scheiffeles Vater. Dieser habe selbst in seiner freien Zeit gedanklich noch an neuen Färbemethoden gewerkelt, erinnert er sich. „Bei ihm war die Arbeit auch nach dem Feierabend noch nicht vorbei.“

Einen Namen machte sich die WMF auch mit der Galvanoplastischen Kunstabteilung. 1890 wurde die Münchner Firma von der WMF gekauft. Der damalige Vorstand Karl Hägele setzte die Entscheidung gegen internen Widerstand durch, erzählt Heinz Scheiffele. Wenige Jahre später wurde die Galvanoplastik nach Geislingen umgesiedelt. Ein Grund: die Absprachen waren damals über die große Entfernung schwierig. Auch die Münchner Mitarbeiter zogen in die Fünftälerstadt um. Deshalb wurde in den Galvanischen Betrieben (GB), wie die Kunstanstalt von den WMFlern genannt wurde, jahrelang ausschließlich bayerisch gesprochen, sagt Heinz Scheiffele. Wer der Abteilung auf dem WMF-Werksgelände einen Besuch abstattete, ging „mal kurz ins Bayerische“.

Kunst fürs Wohnzimmer

Karl Hägele setzte auch im Programm auf Erneuerung: 30 bis 50 Innovationen sollten pro Jahr in den WMF-Katalogen, die in fünf Sprachen erschienen, zu sehen sein. „Damit öffnete er der WMF die Welt“, meint Scheiffele. Ein Produkt, das in einem dieser frühen Kataloge beworben wird, ist heute noch im Programm: ein Cocktail-Shaker aus dem Jahr 1881, der mit seinem nüchternen, eleganten Design auch heute noch gerne gekauft wird.

Eine Spezialität der GB war die galvanische Verkupferung von Gipsplastiken. Ein Vorteil dieses Verfahrens: Es war wesentlich günstiger als Statuen aus Stein oder Bronze herzustellen. Die WMF stellte Plastiken in allen Größen her, von der kleinen Büste, die ins Bücherregal passt, über Grabfiguren bis hin zum repräsentativen öffentlichen Denkmal. Für Museen fertigte die Galvanoplastische Kunstanstalt Nachbildungen bedeutender Werke an – zum Beispiel eine Kopie des berühmten Reiterstandbildes von Bartolomeo Colleoni in Venedig. Im Archiv ist die Statue in zwei unterschiedlichen Größen (25 Zentimeter und 1,20 Meter) zu bewundern. In der kleinen Ausführung konnten sich so auch Privatleute eine originalgetreue Kopie einer berühmten Plastik fürs Wohnzimmer leisten. „Es gab für jeden Geldbeutel etwas“, sagt Heinz Scheiffele.

Eine Variante der in Geislingen wohl bekanntesten WMF-Plastik sucht man in den Regalen des Warenarchivs allerdings vergeblich: das Standbild von Kaiser Wilhelm I., das auf dem Kirchplatz in der Oberen Stadt steht. Und auch auf dem Sockel vor der Stadtkirche steht nicht mehr das Original: 1982 wurde es durch einen Nachguss aus Bronze der Firma Strassacker ersetzt, erklärt Scheiffele. Denn das ursprüngliche Reiterstandbild war instabil geworden, nachdem Feuchtigkeit durch die Metallbeschichtung in den Gipskern eingedrungen war.

Auch Geschichte zum Anfassen wurde von den GB produziert. In einem der vielen Archiv­regale glänzt ein hohes bauchiges Gefäß, das aus der Ferne ein wenig an einen Sektkühler erinnert. Doch es ist reich verziert mit filigranen Ranken, Blättern und Blüten. Es ist eine Nachbildung eines Gegenstandes aus dem Hildesheimer Silberfund: ein so genannter Krater, den die Römer einst dazu benutzten, um Wasser und Wein zu mischen.

Das historische Warenarchiv sei „ein einzigartiges Dokument der gesamten Produktion einer der renommiertesten Firmen des Landes“, heißt es in einer Stellungnahme des Landesdenkmalamtes. Und die Sammlung wächst weiter. Welche Objekte neu in die Sammlung aufgenommen werden, sei früher von den jeweiligen Verantwortlichen nach „persönlichem Gutdünken“ entschieden worden, sagt Scheiffele. Heute versucht er, zusammen mit Armin Bölstler, dem Leiter der Produktentwicklung, eine gezielte Auswahl zu treffen. Die Frage, welche neuen Produkte auf Dauer relevant sein werden, lasse sich aber nicht einfach beantworten. Besonders ausgezeichnete Produkte finden jedoch auf jeden Fall einen Platz im Regal – und auch die einen oder anderen Prototypen, die unterschiedliche Produktionsschritte illustrieren.

Über seine Arbeit im Archiv sagt Scheiffele: „Schöner kann es einem nicht gehen. Ich habe schöne Dinge um mich herum und lerne interessante Menschen kennen.“ Dass er dabei viel Zeit „unter Tage“ verbringt, fällt da kaum ins Gewicht: „Ich nehme Vitamin D“, konstatiert er.