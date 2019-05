Das Jugend-Sinfonieorchester der Musikschule Geislingen reißt bei seinem Auftritt zum 50-jährigen Bestehen der Einrichtung das gesamte Publikum von den Plätzen.

Die Besucher des großen Orchesterkonzerts, das im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre Musikschule Geislingen“ am Samstag in der voll besetzten Geislinger Jahnhalle stattfand, waren begeistert. Stehende Ovationen, „Bravo“-Rufe und donnernder Applaus belohnten vor allem den Auftritt des 70-köpfigen Jugend-Sinfonieorchesters mit Alumni, Fiddle-Band, Maxis und Paganinis.

Trotz Spaßmaßen gibt es die Musikschule nun seit 50 Jahren

In seiner Festrede sprach Geislngens Oberbürgermeister Frank Dehmer davon, dass die Musikschule schon längst „fester Bestandteil des Lebens“ sei. Fünf Jahrzehnte Musik und Lebensfreude seien zeitgleich Kultur und Emotionen, die einstige Jugendmusikschule sei heute eine Musikschule für Alt und Jung. Trotz Sparmaßnahmen habe Geislingen diese 50 Jahre werden lassen. „Es gab da durchaus Diskussionen in so manchem Jahr.“ Etwas leichter mache es die finanzielle Unterstützung einiger treuer Sponsoren.

Nicht nur die Vergangenheit feiern, sondern auch den Moment

Musikschulleiter Stefan Wich hatte in seiner Eröffnungsansprache den Wunsch geäußert, nicht nur die Vergangenheit zu feiern, sondern auch den Moment. Er freute sich „auf einen Abend, der Herzen verändert“. Das ist wahrhaft gelungen.

Paganinis, Fiddleband, Maxis – und schließlich das 70-köpfige Orchester

Beträchtliche Mühe dürften die hoch konzentrierten Geigenschüler und die junge Harfenistin des Streichorchesters „Paganinis“ für ihre Darbietung unter der Leitung von Susanne Gmelin und Gunda Hentschel aufgebracht haben. Fünf Geigen, ein Cello und eine Bratsche begeisterten im Zusammenspiel als „Fiddleband“ unter der Leitung von Susanne Gmelin. Die „Maxis“, das 14-köpfige Streichorchester unter der Leitung von Christina Horvath, mag man ebenfalls hören. Was aus fleißigem Üben, musikalischer Begeisterung, Talent und Ausdauer werden kann, bewiesen schließlich 70 Musiker an allen Instrumenten, die ein klassisches Orchester nur aufweisen kann: Ein sehr klanggewaltiges Erlebnis, das sicher auch dem mitreißenden Dirigat von Holger Frey zu verdanken ist.

