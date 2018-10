Gesangverein Ein Abend voller Harmonie

Eybach / Ingrid Veeser

Mit einem schwungvollen Eingangsstück, der „Intrada“, eröffnete der Montagschor das gut besuchte Herbstkonzert der beiden Chöre des Gesangvereins Eybach in der Eybacher Grundschule und bemerkte, dies sei ein Tag, an dem man zeigen wolle, was man könne. Und dass der Chor etwas kann, bewiesen die 15 Sänger auch mit dem Schlager „Heimweh – so schön war die Zeit“. Mit dem alpenländischen Volkslied „Fein sein – beieinander bleiben“ folgte ein in Mundart gesungener, gefühlvoller Vortrag. Breyer-Kiefer, die laut eigener Aussage einen Hang zu dieser Art von alpenländischer Musik empfindet, dirigierte und begleitete dann auch das Stück „Hörst es net?“ von Hubert von Goisern äußerst sensibel. Mit der auf deutsch gesungenen Jazz-Ballade „What a wonderful world“ hatten sich Chor und Chorleiterin ein schweres Stück vorgenommen. Sowohl Solist Berthold Funk als auch der Chor meisterten diese Herausforderung mit Bravour. Mit der schottischen Ballade „Lied der Freundschaft“ unterstrich Breyer-Kiefer die tolle Zusammenarbeit und die Verbundenheit untereinander.

Etwas Besonderes war das Duett von Ursula Breyer-Kiefer und Andreas Störzer, dem Chorleiter der New Voices. Gefühlvoll und engagiert trugen sie „Keiner ist wie du“ vor und ernteten lang anhaltenden Applaus.

Einen Vorgeschmack auf das von Störzer geschriebene Musical „Mensch“, das Mitte Dezember in der Geislinger Jahnhalle aufgeführt wird (siehe Info), erhielt das Publikum bei den Stücken „Was am Ende übrig bleibt“, gesungen von Ira und Achim Olfers, und „So viele Fragen“, gesungen von Sabrina Schofer und Andreas Störzer.

Mit dem schwungvollen Gospel „Bless the Lord“ eröffnete der Chor New Voices mit Solist Martin Niederberger die zweite Hälfte des Konzerts. Es folgte das ruhige und unter die Haut gehende „Create in me“ und mit „Fire in your heart“ bewies auch dieser Chor sein Können. Das bekannte „Amen“ forderte das Publikum zum Mitklatschen auf. Mit dem sehr besinnlichen und gefühlvollen „Abendlied“ verabschiedeten sich die New Voices mit Solistin Margit Drixler.

Einen gemeinsamen Abschluss bildete der von beiden Chören gemeinsam gesungene „Irische Reisesegen“. So endete ein harmonisches und gelungenes Konzert.

Info Über 130 Mitwirkende führen in der Geislinger Jahnhalle unter der Leitung von Andreas Störzer das Musical „Mensch“ auf. Die Vorstellung am 15. Dezember ist bereits ausverkauft. Am 16. Dezember gibt es Aufführungen um 11 Uhr und um 17 Uhr. Karten gibt es unter ☎ (07331) 6 62 96.