Musical Bühne in Geislingen verwandelt sich in verruchten Berliner Club

Bühne in Geislingen verwandelt sich in verruchten Berliner Club

Geislingen / Eva Heer

Das Geislinger Musical „Cabaret“ feiert am 4. Mai im Theater im Sägewerk Premiere. Torsten Moll und Dean Mihaljev setzen bei ihrer fünften Produktion auf ihr eingespieltes Konzept.

„Cabaret“ wird als fünfte Musicalproduktion im Geislinger Theater im Sägewerk am 4. Mai Premiere feiern. Das 1966 am Broadway uraufgeführte Musical erzählt eine Liebesgeschichte im brodelnden Berlin der frühen 1930er Jahre. „Diese Show gehört in jedes Musical-Haus“, begründet Prinzipal Torsten Moll die Auswahl: „Die Story ist gut und von großem Unterhaltungswert, es gibt tolle Tanz- und Show-Nummern – und es ist politisch aktueller denn je.“ Moll und der stellvertretende Theaterleiter Dean Mihaljev setzen in dieser Produktion noch auf ihr eingespieltes Konzept: Torsten Moll hat die Show inszeniert und choreografiert. Dean Mihaljev zeichnet für das Bühenbild und die Kostüme verantwortlich – und spielt eine der Hauptrollen. Die 20 Darsteller – Solisten, die Tänzerinnen im verruchten Berliner „Kit-Kat-Club“ und der neunköpfige Musical-Chor kommen am Wochenende zu einer ersten gemeinsamen Probe zusammen.

