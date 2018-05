Planung DRK-Seniorenzentrum: Einzug ab 1. August

Geislingen / SWP

Interessiert blickt Alexander Sparhuber in ein Einbettzimmer im ersten Stockwerk des künftigen Geislinger DRK-Seniorenzentrums. Der Kreisgeschäftsführer macht sich mit dem Architekten Andreas Schober und Stefan Wiedemann, Leiter des DRK-Heimverbunds Neckar-Fils, ein Bild vom Baufortschritt und freut sich, als der Planer bekräftigt: „Am 1. August kann der Betrieb starten.“ Dann ziehen die ersten Pflegebedürftigen ein.

Während im ersten Stockwerk bereits weitgehend alle Wände gestrichen sind und die Vinyl-Böden in Holzoptik verlegt werden können, fehlt im Erdgeschoss noch teilweise der Estrich. Mitte Juni sollen im Eingangsbereich die Böden verlegt und danach die Raumteiler installiert werden.

In der ersten Etage ist der Fortschritt am weitesten. Dort sind alle Bäder fertig gefliest und die Handläufe montiert. Große Fenster ermöglichen den Blick in die Hintere Siedlung und lassen viel Licht ins Haus. Über einen Zwischenbau sind die Seniorenwohnungen angebunden – barrierefrei wie das ganze Haus.

Gerade die kleineren Wohnungen waren sehr gefragt: Zwölf der insgesamt 14 Wohnungen hat die DRK-Zukunfts-Stiftung Neckar-­Fils verkauft. Zwei weitere behält sie zunächst selbst. Geplant ist, dass Ende des Jahres die ersten Bewohner einziehen.

Im dritten Stockwerk wird für Menschen mit besonderen Bedürfnissen neben acht Pflegezimmern eine Wohngruppe mit vier Zimmern, einem Aufenthaltsbereich und einer Teeküche eingerichtet. Bewohner könnten jüngere Pflegebedürftige oder Menschen mit einer seelischen Behinderung sein, erklärt Sandra Mayer, die fachliche Leiterin des DRK-Heimverbunds Neckar-Fils.

Eine Dachterrasse ist über eine Rampe auch für Menschen mit einer Gehbehinderung leicht erreichbar; von dort reicht der Blick bis zur Martinskirche und Richtung Täle.

Andreas Schober freut sich, dass die große Baustelle bislang keine besonderen Probleme mit sich brachte. „Auch mit den Nachbarn haben wir ein gutes Einvernehmen“, sagt der Architekt.

Info Das DRK-Seniorenzentrum verfügt über 14 Seniorenwohnungen und 64 Pflegeplätze. Mehr im Internet auf

www.seniorenzentrum-geislingen.de