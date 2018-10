Bühne  Dilletanz auf dem Vulkan

Geislingen / Brigitte Scheiffele

Das war Kabarett vom Feinsten: Mathias Tretter umschlang am Samstag sein Publikum in der voll besetzten Rätsche mit einer rhetorischen Glanzleistung. Was für ein Abend! Ein Hochgenuss für äußerst konzentrierte Zuhörer bei zweistündigem Programm mit hohem, intellektuellem Anspruch. Gedankliches Abschweifen? Unmöglich!

Nein. An einem Tretter-Abend schwebt niemand durch den Raum. Keiner motiviert zu „atemlosem“ Klatschen im Takt, niemand „simuliert einen Popstar“, auch flimmert keine Lichtorgel zu irgendeinem Glimmer. Tretter trägt knallroten Lippenstift zu blondem Haar und Brille – einziges Equipment neben seinem unglaublichen Hirn. Öffentliches Outen: „Ja. Ich brauche eine Brille.“

Und dann beißt sich Tretter in die Zehner-Jahre, nimmt das Heute auseinander und auf die Schippe: „Einst kaschierte man seine Mängel, heutzutage versteckt man seine Fähigkeiten. Für komplexe Gedanken hat niemand mehr Zeit und eine immer kompliziertere Welt schreit nach immer einfacheren Lösungen.“

Ob in Politik, Wirtschaft, Medien, Kultur oder im Privaten sieht Tretter eine schamlose Überhöhung des eigenen Ichs. „Selbst Kindergärtner präsentieren heute Lebensläufe und Hobbys, wie man sie vormals nur aus der Gala kannte. Dazu werden Selbstporträts ins Netz gestellt, die Kate Moss und George Clooney aussehen lassen wie fränkische Jugendherbergseltern.“

„Wir stammen vom Affen ab und nicht vom i-Phone“, so Tretter weiter, und setzt sich kritisch mit den neuen Medien auseinander bis hin zu einer sagenhaften Verschwörungstheorie: Wer wird die App von wem, wenn sich der Kartoffelschäler beklagt, dass die Fritteuse einen Neuen hat, weil der Mopp schrubbt, wie die Sau. Was passiert, wenn der Duschhebel E-Mails zur Temperaturregelung erhält und der Slip besser rechnen kann als man selbst? Die App als „Ding, das Probleme löst, die du vorher nie hattest“ und das Smartphone beim Telefonieren als Kotzschüssel vor sich gehalten als „must have“ oder „muss sein“ als dringendes Zubehör zu „Ich dich auch“, am Ende zwangsmitgehörter Telefonate. Der Satz davor: „Ich schick dich ne SMS.“ Tretter ist der deutsche Spießer lieber, der so riecht wie sein Schwartenmagen, als Marketingkünstler bei Friseuren: „Vierhaareszeiten, Haartriachat oder „auch Hengste haben Ponys“. Auch die angesagte „political correctness“ lässt ihn rhetorisch regelrecht ausbrechen: „Schon allein wegen des Namens mag ich ein Bordell eröffnen: Institut für humane Penetrationshydraulik.“

Blogger sind laut Tretter die neuen Journalisten, Hipster die neuen Bierbrauer, Populisten erobern Europa und im mächtigsten Amt der Welt sitzt ein Amateur. „Sie wollen sich ja auch nicht von einem Klempner am Herz operieren lassen?“ Das Zeitalter des Amateurs ist da, oder, wie Tretter sagt: Dilletanz auf dem Vulkan.

Auch Expertise macht verdächtig und wer etwas weiß, hat was zu verbergen. Wer sich auskennt, gehört zum „Establishment“ oder gar zur „Lügenpresse“. Aber „wenn Rechte“ schreiben, ist das keine „Rechtschreibung“, so Tretter weiter, denn wer „tippt, zündet keine Flüchtlingsheime an“. Es handele sich höchstens um einen Anschlag auf die Rechtschreibung.

Zukunftsaussicht: PoP heißt die neue „Partei ohne Partei“, die Tretter mit seinem gescheiterten Philosophen-Unikumpel Ansgar gründet, denn schließlich könne jeder alles im Zeitalter des Amateurs, getrieben vom Hass auf den Profi. „PoP“ fordert das Ende staatlicher Subventionen häuslicher Massaker, denn Religion sei Opium für das Volk.

Das zeige sich auch darin, dass noch nie ein Vollidiot als US-Präsident gewählt worden sei. Das Parteiprogramm mit atheistischem Gegenpol: „Jeder soll an ein Leben vor dem Tod glauben, Gelassenheit und Lebensfreude gestärkt werden. Cannabis wird legalisiert, die Menschheit gelassen und damit gehen allen die 72 Jungfrauen am Arsch vorbei.“

Tretter wurde bisher mit 17 Preisen ausgezeichnet, darunter der deutsche Kabarettpreis.