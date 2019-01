Gesundheit Die Wirbelsäule im Fokus des Klinik-Dialogs

Geislingen / Claudia Burst

„Hast du auch Rückenprobleme?“ – Sätze wie diese waren am Dienstagabend im Vorfeld des Klinik-Dialogs zu hören. „Rückenschmerzen kennt fast jeder“, konstatierte auch die erste der beiden Referentinnen, Dr. Tina Denzel. Sie ist Oberärztin am Orthopädisch-Unfallchirurgischen Zentrum der Alb-Fils-Kliniken (AFK) in Göppingen. Denzel war daher nicht verwundert, dass sich mehr als 60 Interessierte am Thema „Wirbelsäule vom Scheitel bis zur Sohle“ im Gemeinschaftsgebäude der Geislinger Helfenstein-Klinik eingefunden hatten. In diesem ersten Teil ging es um konservative Therapie bei Wirbelsäulenproblemen, der zweite Teil behandelt operative Möglichkeiten (siehe Info).

Welche der beiden Therapien für Patienten infrage komme, müsse je nach Fall entschieden werden, sagte Denzel. Man unterscheide zwischen akuten und chronischen Rückenschmerzen, wobei akute Schmerzen meistens innerhalb von sechs Wochen von allein ausklängen. „Wichtig ist, gleich zum Arzt zu gehen, wenn Sie taube Stellen am Gesäß oder in den Beinen haben, wenn Beine oder Füße Lähmungserscheinungen zeigen oder wenn plötzliche Inkontinenz auftritt“, machte die Expertin deutlich.

Ansonsten hänge die richtige Behandlung davon ab, ob die akuten Schmerzen spezifische oder nicht-spezifische Ursachen hätten. Dabei seien spezifische Ursachen solche mit klarer organischer Diagnostik, also etwa ein Bandscheibenvorfall, ein Tumor, eine Entzündung oder ein Bruch. Nicht-spezifisch seien alle anderen Ursachen, wie zum Beispiel muskuläre Verspannungen.

Um diese nicht-spezifischen Schmerzen in den Griff zu bekommen, sei Bettruhe die falsche Therapie. „Bleiben Sie so weit wie möglich körperlich aktiv“, empfahl Denzel ihren Zuhörern.

Der Grund für spezifische Rückenschmerzen liege oft in einem Vorfall der Bandscheiben. „Dabei ist es für uns Ärzte wichtig zu wissen, wohin im Bein der Schmerz genau ausstrahlt, weil sich daraus auf den betroffenen Wirbel schließen lässt“, erläuterte die Ärztin. Eine weitere Ursache könne die Verengung des Rückenmarkkanals, eine sogenannte Spinalkanalstenose, sein. „Beides lässt sich meist konservativ behandeln“, sagte Denzel und schilderte entsprechende Maßnahmen wie die Kombination aus Schmerzmitteln, die bei Bedarf im Computertomographen direkt in die betroffenen Nerven injiziert würden, mit Physiotherapie und Maßnahmen wie Fango.

Eine „multimodale Schmerztherapie“, die ebenfalls als konservative Therapie an den AFK angeboten wird, bietet sich laut Denzel vor allem bei chronischen Schmerzen an, deren Ursache nicht feststellbar sei. „Da arbeiten wir gemeinsam mit den Schmerztherapie-Kollegen aus der Anästhesie.“ Um Abhilfe zu schaffen, würden innerhalb von zwei stationären Wochen invasive und medikamentöse Therapie und Physiotherapie unter anderem mit Psychotherapie kombiniert. Eine Wirbelsäulensprechstunde findet jeden Dienstag und Freitag in der Klinik am Eichert in Göppingen statt.

Im Anschluss an die Ausführungen von Tina Denzel informierte die Leiterin des Therapiezentrums an der Klinik am Eichert, Ulrike Kast, über die unterschiedlichen therapeutischen Maßnahmen zur Schmerzlinderung. Deutlich wurde, dass der Schmerz vor allem durch Sport und Muskelaufbau vermieden und auch geheilt wird. Kast zeigte anhand von Bildern Maßnahmen, die den Patienten dabei helfen, schmerzfrei zu werden. „Die eine richtige Methode gibt es nicht“, sagte Kast „Wir wissen, was sich bewährt hat, aber Ihnen muss es vor allem gut tun.“



Info Der zweite Teil des Klinik-Dialogs zum Thema Wirbelsäule findet am 19. Februar um 18.30 Uhr im Gemeinschaftsgebäude der Helfenstein-Klinik statt.