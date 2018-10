Geislingen „Velvet“ lässt die Rätsche beben

Geislingen / Claudia Burst

„Velvet“ feiern in der Geislinger Rätsche ihren 20. Geburtstag mit einer Riesenparty.

Es sind heuer genau 50 Jahre seit dem musikalischen Kultjahr 1968, seit 40 Jahren gibt es die Rätsche und seit exakt 20 Jahren die Band Velvet. Wenn das kein Grund zu feiern ist, sagten sich die Kulturherbst-Veranstalter, die Rätsche-Organisatoren und natürlich die Musiker von Velvet – und feierten am Samstagabend ein rauschendes Fest bis in die späten Abendstunden.

Es wird eine Party mit Tanzen und Singen, mit Klatschen, Grooven, Rocken. Obwohl nicht aufgestuhlt ist, reicht der Platz in der Rätsche dann fast nicht für alle. Die Partygäste drängen sich bis direkt vor die Bühne, stehen dicht an dicht und halten sich darüber hinaus noch im Foyer auf. Die Erwartungen sind groß, keiner wird enttäuscht.

Vier Stunden lang unterhalten die sechs Vollblutmusiker Olimpia und Enza Casà (Gesang), Timo Deininger an der E-Gitarre, Friedrich Kienle am Bass, Alexander Sauer am Schlagzeug und Markus Sontheimer an den Keyboards ihre Gäste, ohne die Stimmung auch nur einen Moment abflachen zu lassen. Sie decken dabei eine unglaubliche musikalische Bandbreite ab, vom Woodstock-Rock der Endsechziger über den Disco-Sound der 70er zu den Hits der 80er. Sie liefern wummernden Punkrock, kreischende E-Gitarren, sanfte Balladen, Lieder zum Abtanzen. Und überzeugen in allem.

Das geht beim ersten Ton schon los: Noch bevor sich der Vorhang zur Bühne öffnet, ist Janis Joplin zu hören. Sie ist es doch? Nein, es sind die Stimmen von Olimpia und Enza Casà, die a cappella die Rätsche füllen, die letzten Gespräche zum Verstummen bringen und ersten Jubel auslösen. Rauchig, kratzig. Wie das Original. Die Besucher klatschen mit, der Vorhang öffnet sich, die Instrumente fallen ein, das musikalische Feuerwerk hat begonnen. Die Musiker tragen Schlaghosen, Olimpia ein Band um die Stirn. Es gibt Aretha Franklin, CCR und Jimi Hendrix. Der Beton an den Emporen in der Rätsche vibriert, die Menge wogt, Olimpia schleudert die Schuhe weg, tanzt barfuß. Die Besucher tanzen mit. Es sind bei Weitem nicht nur Vertreter der 68er-Generation, sie weisen genau so einen Querschnitt durch alle Altersgruppen auf wie die Musik, die im Laufe des Abends zu hören ist.

Für den zweiten Teil haben sich Velvet Gäste auf die Bühne eingeladen, dank derer sich die Genres noch mehr verbreitern. Ari Günzler, der Velvet vor 20 Jahren entdeckt und als „Messeband“ weiterempfohlen hat, zum Beispiel. Dessen Song „I care for you“ ist eine Ballade und bringt Kuschelstimmung ins Publikum, genauso wie später der neue Song der Band „Where the wild roses grow“.

Oberbürgermeister Frank Dehmer, der enthusiastisch begrüßt wird, bittet singend „Let me entertain you“ und die Zuhörer lassen sich unterhalten. Bei seinem Beatles-Medley im Anschluss fangen die Leute an zu twisten, die Arme gehen nach oben, alle singen mit.

Mit Martin Rosengarten und Martin Sauer wird gejazzt und gejammt, mit Alex Sauer verwandelt sich die Musik in Punkrock, die Saiten von Timo Deiningers E-Gitarre kreischen in Agonie, das Volk spielt Luftgitarre und headbangt, alle jubeln. Die Rätsche bebt.

Im dritten Teil ändert sich die musikalische Atmosphäre erneut. Olimpia und Enza glitzern, begeistern mit Abba und mit Prince, performen Michael Jackson, Donna Summer und Gloria Gaynor. Und die Musiker schaffen es problemlos, sämtliche Stile nicht nur souverän mitzumachen, sondern damit zu überzeugen. Um Mitternacht ist die Party zu Ende. Eigentlich. Die Gäste kriegen nicht genug, wollen Zugaben. Die gibt es – natürlich – auch noch.