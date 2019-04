Ein Nachtclub ist der Hauptschauplatz im Musical „Cabaret“, der aktuellen Inszenierung von Torsten Moll im Theater im Sägewerk. Das Publikum wird im „Kit-Kat-Club“ von leichten Mädchen tänzerisch umgarnt. Für jeden ihrer sechs Auftritte hat Dean Mihaljev den Darstellerinnen ein neues Kostüm entworfen und geschneidert. Sehr viel Haut zeigen sie alle.

Die Proben für die Premiere von „Cabaret“ am 4. Mai im Theater im Sägewerk laufen auf Hochtouren. Dean Mihaljev, der nicht nur eine Hauptrolle hat, sondern auch die Kostüme entwirft und schneidert, ist es wichtig, dass „seine Damen“ zwar ordentlich provozieren, aber nie ordinär oder gar obszön wirken.

Edeltrash für die Kit-Kat-Girls

Den Look, den er ihnen – auch mit der Frisur und dem Make-up - verpasst, umreißt er mit dem Wort „Edeltrash“. Damit die fünf Darstellerinnen – Karina Allmendinger, Verena Baumeister, Jenny Raaf, Leonie Rupp und Elisa Staudenmaier – die gewünschte Wirkung entfalten, gab es jüngst in den Räumen des Theaters im Sägewerk eine Schmink- und Kostümprobe.

Für die Bühne muss alles viel dicker aufgetragen werden als gewöhnlich, Glitzer wird verwendet, und künstliche Wimpern kommen zum Einsatz – „mit denen kannst du jemanden erschlagen“, stellte eines der Kit-Kat-Girls fest und klimperte vorsichtig.

Starke Präsenz

Was aber vor allem wirken soll, ist die starke Präsenz der Darstellerinnen. Sehr selbstbewusst zeigten sie sich her – bei der Probe erst einmal nur einem kleinen Publikum, aber spätestens danach war klar: Die Kit-Kat-Girls sind bereit, die Musical-Besucher ab Mai in Stimmung zu bringen.

Mehr über die Musical-Probe der Kit-Kat-Girls lesen Sie am 5. April in der GEISLINGER ZEITUNG und im E-Paper.