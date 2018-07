Freizeit Die Höhlen am Rosenstein erforschen

Heubach / swp

Besondere Höhlenführungen mit einer aktiv-sportlichen Note, geeignet ab zwölf Jahren, bieten die Heubacher Höhlenforscher auf dem Rosenstein an. So werden einige Kleinhöhlen, die kurze Kriech- und Kletterstellen aufweisen, befahren. Wissenswertes über die Höhlen allgemein, deren Entstehung und anderes erfahren die Teilnehmer. Sie bekommen einen Einblick in die Höhlenforschung. Feste Schuhe robuste Kleidung und eine Stirnlampe sind erforderlich. Unkostenbeitrag pro Person sieben Euro. Treffpunkt ist der Parkplatz am Rosenstein. Führungsdauer etwa vier Stunden. Die Führungen finden statt am 7. und 8. Juli, 14 Uhr. Am 17. August, 17 Uhr, und am 18. August um 14 Uhr. Bitte anmelden unter ☎ (07173) 82 03, oder ☎ (07181) 6 40 34.