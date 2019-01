Geislingen Geschichte der Geislinger Mühlen erforscht

Geislingen / Eva Heer

Kurt Liebhard hat seine dreijährige Recherche zu Mühlen und Müllersfamilien veröffentlicht.

Familienforschung hat Kurt Liebhard aus Waiblingen nach Geislingen geführt. Er fand hier in der Stadt einen Jacob Liebhart, der laut der Türkensteuerliste von 1544 die Mühle im Rorgensteig besessen hatte. Obgleich dieser Jacob Liebhart, trotz des gleich klingenden Nachnamens, nicht mit ihm verwand ist, hat der Grafiker im Ruhestand intensiv geforscht – und zwar über sämtliche Müller von Geislingen. „Mir blieb gar nichts anderes übrig, als alle 20 Müllerfamilien zu erforschen“, erläutert der Hobbyforscher. Nur so konnte er den Jacob Liebhart einer der Mühlen an der Rohrach sicher zuordnen.

Heute könne er mit Sicherheit sagen, dass der Namensvetter 1543 im Besitz der unteren Steigmühle war, erläutert Liebhard. Grundlage seiner Forschungen war zum einen die Mühlen-Chronik des Filstals von Karl Kirschmer sowie eine umfangreiche Abhandlung über die Geislinger Mühlen in zweiten Band der Geschichte von Geislingen von Karlheinz Bauer. Der Autor erwähnt in diesem Band ein so genanntes Zalbuch der Kirchenpflege aus dem Jahr 1545, das zunächst verschollen war. Stadtarchivar Hartmut Gruber fand es jedoch nach längerem Suchen in einer Vitrine im Geislinger Heimatmuseum. In diesem Zahlbuch fand sich der entscheidene Hinweis auf den gesuchten Müller. Kurt Liebhard fand außerdem heraus, dass dieser Jacob Liebhart dann später, im Jahr 1567, die Mittelmühle in Deggingen übernahm.

Seine umfangreichen Recherchen hat Kurt Liebhard in seinem Buch „Die Mühlen an der Rohrach, im oberen Filstal und von Lonsee“ detailliert zusammengefasst, reich bebildert und die Genealogien der Müllersfamilien dargestellt. Am Donnerstag nun hat er es Hartmut Gruber überreicht. Im Geislinger Stadtarchiv ist es für Interessierte auch einzusehen.

Zu Geislingen hat Kurt Liebhard, der schon seit 40 Jahren zu seinem Nachnamen forscht, eine besondere Beziehung. Sein direkter Vorfahr, der Bierknecht Balthasar Liebhart ging Ende des 30jährigen Krieges auf Wanderschaft und fand eine Anstellung in der Geislinger Brauerei „Zum Pflug“. Er ging mit der Tochter des Hauses eine Verbindung ein und zog später für den Grafen von Degenfeld nach Dürnau, um die gräfliche Wirtschaft „zum Lamm“ zu übernehmen

Info Kurt Liebhard: Die Mühlen an der Rohrach, im oberen Filstal und von Lonsee. 620 Seiten, 55 Euro. Zu bestellen beim Cardamina-Verlag