Wenn das City-Outlet wächst, bedeutet das wohl Einbußen für die Geislinger Einzelhändler. Im Gemeinderat kam nicht nur deshalb Unmut auf.

Der Geislinger Gemeinderat nahm am Mittwoch Kenntnis von dem Bauantrag für den fünften Bauabschnitt des Geislinger City-Outlets. Dass unter anderem sechs neue Läden auf dem bisherigen Kundenparkplatz entstehen sollen, erzeugt bei Werner Gass großen Unmut: „Diese Geschichte wird uns ans Bein pinkeln“, sagte der Stadtrat der Freien Wähler in der Sitzung. Er befürchtet erhebliche Nachteile für die Einzelhändler in der Oberen Stadt und in Altenstadt.

Prognose: Umsätze gehen zurück

Was Gass befürchtet, spiegelt sich auch in Prognosen wider: Einer Auswirkungsanalyse der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) zufolge, deren Ergebnisse der GZ vorliegen, müssen Händler abseits des Outlets bei dessen Erweiterung mit Umsatzverlusten rechnen – im Bereich Bekleidung etwa mit drei Prozent.

Stadtrat befürchtet Verkehrschaos

Als die Stadträte am Mittwoch den Erläuterungen von Irene Cziriak folgten, die bei der Stadtverwaltung das Sachgebiet Baurecht, Stadtsanierung und Denkmalschutz leitet, fielen die Reaktionen insgesamt alles andere als positiv aus. So befürchtet Ismail Mutlu von der Grünen-Fraktion „ein Chaos auf der B 10“, wenn das Outlet über eine Zufahrt an die Eberhardstraße angebunden wird.

Die Zufahrt, die den künftigen Parkplatz mit dem Outlet verbinden soll, sei durch das Regierungspräsidium Stuttgart – zuständig für die Bundesstraße – genehmigt worden. Das machte Ordnungsamtsleiter Philipp Theiner dem Gremium klar.

Stadt hat „keine Handhabe“

Trotz allen Widerstands steht die Erweiterung des Outlets offenbar nicht in Frage: Die Baurechtsbehörde muss jedenfalls die Genehmigung erteilen, stellte Cziriak klar: Alle Voraussetzungen dafür würden erfüllt – „wir haben keine Handhabe“.

