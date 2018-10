Film Die Faszination der Sterne erleben

Geislingen / swp

Das Geislinger Gloria-Kino-Center zeigt am kommenden Montag um 20 Uhr die Dokumentation: „Sternenjäger – Abenteuer Nachthimmel“ in Kooperation mit der Messelberg­sternwarte Donzdorf.

Einführende Worte zum Film gibt es von Karlheinz Straub, Mitglied der Messelberg­sternwarte Donzdorf und Leiter des Kreismedienzentrums a.D. Mit der erworbenen Eintrittskarte ist ein kostenloser Besuch der Sternwarte zum Beobachtungsabend am 16.November möglich.

Die Doku begleitet fünf der besten Sternenfotografen der Welt auf ihren abenteuerlichen Reisen zu den entlegensten Winkeln unseres Planeten. Sie möchten uns den Nachthimmel wieder nahebringen, denn der Sternenhimmel verblasst zunehmend durch Luftverschmutzung und allgegenwärtige Beleuchtung. Sternenjäger – Abenteuer am Nachthimmel folgt den Sternenfotografen auf ihrer Jagd nach Meteoritenschauern in die australischen Outbacks, auf der winterlichen Iceroad zu den Polarlichtern Nordkanadas, in die Atacama-Wüste und in die Hochebenen bis über 5000 Meter nach Chile, ins winterliche Norwegen auf der Suche nach geheimnisvollen Lichtern und zur totalen Sonnenfinsternis auf die indonesischen Molukken.

Auf ihren Expeditionen müssen die Astrofotografen immer wieder mit Hindernissen und Widrigkeiten kämpfen, verbringen Nächte in der Wildnis, werden aber belohnt von unglaublich schönen Landschaften, die sie mit fliegenden Kameras einfangen. Sie treffen auf die Ureinwohner und erfahren viel über die Bedeutung des Sternenhimmels in ihrer Kultur.