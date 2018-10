Mühlhausen Die ersten 50 Meter sind geschafft

Mühlhausen / Ralf Heisele

Nach monatelangem Stillstand wächst die Filstalbrücke bei Mühlhausen endlich in die Horizontale.

Endlich geht es voran: Die Filstalbrücke wächst nun auch in die Horizontale. Die ersten 50 Meter sind ausbetoniert und die freischwebende Vorschubrüstung weiter übers Tal geschoben worden. Mehrere Tage musste der Beton für den ersten Abschnitt angefahren werden, zunächst für das U-förmige Unterteil und dann für den sogenannten Deckel. Der Beton härtet nun aus, zeitgleich wird die Verschalung für den zweiten Bauabschnitt an der Vorschubrüstung angebracht. In vier bis sechs Wochen sollen dann die nächsten 50 Meter der Brücke ausbetoniert werden.

Mehr zum Thema lesen Sie in der Samstagsausgabe der GEISLINGER ZEITUNG und im E-Paper.